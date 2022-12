Brittitiedustelu: Täällä Venäjä varustautuu nyt – Zelenskyi: Ensi vuodesta tulee tärkeä

Kreminna jäi verrattain haavoittuvaan asemaan sen jälkeen kun Ukraina eteni lokakuussa lännessä Lymanin kaupungin läpi.

Venäjä on Britannian puolustusministeriön mukaan vahvistanut alueen puolustusta uusilla linnoitteilla ja pyrkii siihen, että rintama pitää. Alue on logistisesti tärkeä Donbassin rintamalohkolle, ja kaupunki on myös keskeinen Luhanskin maakunnassa.

Venäjä on väittänyt, että juuri Luhanskin alueen ”vapauttaminen” on yksi keskeisistä juurisyistä sotaan, puolustusministeriö muistutti.

- Jatkamme puolustuksen ja turvallisuusjoukkojen valmistamista ensi vuotta varten. Sen täytyy olla ratkaiseva vuosi. Ymmärrämme talveen sisältyvät riskit, ja ymmärrämme myös, mitä meidän täytyy tehdä keväällä. Sitä kautta ymmärrämme myös, mitä tuloksia koko puolustus- ja turvallisuussektorin on esitettävä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi sanoi kuluvan viikon olevan Ukrainalle myös poliittisesti tärkeä, koska uuden vuoden kansalliset tavoitteet on käytävä läpi.

- Luonnollisesti maamme vapauttaminen vihollisista, jälleenrakennus, ihmistemme paluu kotiin, lähentyminen liittolaisiimme ja uusien mahdollisuuksien avaaminen Ukrainalle ovat kaikki lähitulevaisuuteen kuuluvia tehtäviä, Zelenskyi listasi.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 December 2022

