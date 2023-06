Brittitiedustelu: Ukraina edennyt Bahmutin alueella

Ukrainan joukkojen kerrotaan edenneen sekä kaupungin pohjois- että eteläpuolella. Venäjä valtasi hiljattain Bahmutin kuukausia kestäneiden taistelujen jälkeen.

Katsauksen mukaan ei ole juurikaan todisteita siitä, että Venäjällä olisi merkittäviä maavoimien operationaalisen tason reservejä, joita se voisi ottaa käyttöön vahvistukseksi Ukrainan vastahyökkäystä vastaan.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 26 June 2023.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 26, 2023