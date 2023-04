Brittitiedustelu: Venäjän armeija tehostanut yhteistyötään Wagner-yhtiön palkkasotilaiden kanssa Bahmutissa

Venäjän armeijan ja sen rinnalla sotivien Wagner-yhtiön palkkasotilaiden yhteistyö on tehostunut Ukrainan sodan polttopisteessä, Bahmutin kaupungissa. Näin arvioi Britannian puolustusministeriö päivittäisessä tiedusteluraportissaan perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Bahmutin länsiosa on brittitiedustelun mukaan edelleen Ukrainan joukkojen hallussa, mutta tälle alueelle on ammuttu hyvin voimakasta tykkitulta viime päivien ajan.

Venäjä hyökkää kaupungissa tällä erää siten, että Wagner-joukot pyrkivät etenemään Bahmutin keskustassa ja armeijan maahanlaskujoukot suojaavat hyökkäystä pohjois- ja eteläpuolelta.

BRITANNIAN puolustusministeriön mukaan Ukrainalla on merkittäviä vaikeuksia Bahmutissa olevien joukkojensa huollossa. Tiedusteluraportin mukaan Ukraina on kuitenkin kyennyt siirtämään sotilaansa järjestäytyneesti pois niistä osista Bahmutia, joista puolustajien on ollut pakko vetäytyä.

Kiinan ulkoministeri Qin Gang vakuutti perjantaina, ettei Kiina myy aseita Ukrainan sodan osapuolille. Qin tähdensi myös, että Kiina säätelee sellaisten hyödykkeiden myyntiä, jotka soveltuvat sekä siviili- että sotilaskäyttöön. Asiasta uutisoi brittilehti Guardian.

Qin toisti Kiinan olevan edelleen halukas edistämään rauhanneuvotteluja Venäjän ja Ukrainan välillä. Qin puhui aiheesta yhteisessä tiedotustilaisuudessa Kiinassa vierailulla olevan Saksan ulkoministeri Annalena Baerbockin kanssa.

Kiina on toistuvasti sanonut olevansa puolueeton Ukrainan kriisissä, eikä maa ole tuominnut Venäjän hyökkäystä.

VUOTANEIDEN yhdysvaltalaisasiakirjojen mukaan Unkari saattaa salaa antaa länsimaiden käyttää ilmatilaansa Ukrainaan suuntautuviin asetoimituksiin. Asiasta kertoi perjantaina Politico-lehti.

Eräässä vuotaneista asiakirjoista kerrotaan yksityiskohtaisesti ukrainalaislentäjien suunnitelmasta lentää lahjoitettuja helikoptereita Kroatiasta Ukrainaan Unkarin ilmatilan kautta.

Jos tieto pitää paikkansa, osoittaa se Politicon mukaan Unkarin antavan aseiden kulkea ilmatilansa kautta. Tämä olisi ristiriidassa lehtitietojen kanssa, joiden mukaan helikopterit olisi ollut tarkoitus siirtää maateitse tai Puolaan suuntautuvilla lennoilla.

Unkarin tai Kroatian viranomaiset eivät olleet vastanneet Politicon kommenttipyyntöihin asiaan liittyen.