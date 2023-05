Brittitiedustelu: Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohdan ainoa ratayhteys poikki

Rautatieviranomaisten mukaan junan suistumisen syy oli ”ulkopuolisten aiheuttama häiriö”.

Puolustusministeriön mukaan Venäjä yrittää korjata radan nopeasti, mutta ratayhteyden katkeaminen vaikeuttaa tarvikkeiden ja mahdollisesti myös aseiden, kuten Kalibr-risteilyohjusten, toimittamista tukikohtaan.

Koska sabotaasi näin tärkeällä alueella onnistuu, se lisää entisestään Venäjän huolta siitä, pystyykö se suojelemaan miehittämänsä Krimin infrastruktuuria. Puolustusministeriö muistuttaa, että Krimillä on tärkeä rooli niin psykologisesti kuin logistisestikin Ukrainan sodassa.

Tassin mukaan Shoigu sai komentajilta tarkat raportit rintaman tilanteesta, vihollisen liikkeistä sekä Venäjän joukkojen tekemistä iskuista tärkeimmillä taktisilla alueilla.

Palkkasoturiyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on ehdottanut, että Shoigun pitäisi tulla käymään Bahmutissa Itä-Ukrainassa, jonka hallinnasta on taisteltu kuukausikaupalla.

