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Talous

14.7.2026 10:02 ・ Päivitetty: 14.7.2026 10:02

Brittiyritys teki historiaa: Ennätysiso Seinäjoen datakeskustyömaa käynnistyy

Seinäjoen kaupunki
Osa datakeskuksen vaatimista rakenteista alkaa olla alueella jo valmiina.

Seinäjoella käynnistyy 1,5 miljardin euron tekoäly-datakeskushankkeen ensimmäinen vaihe, kaupunki kertoo. Pure DC -yhtiön hanke on samalla historian suurin englantilaisen yrityksen Suomeen tekemä investointi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rakennustyöt toteuttaa Pure Data Centers Groupille suomalainen SDC Project Ventures. Seinäjoella toimiva yhtiö on tuottanut viime vuosina tappiota, mutta datakeskustyömaa todennäköisesti kääntää kassavirran eri suuntaan.

Ensimmäinen työmaavaihe käsittää yli sadan megawatin datakeskuskokonaisuuden, jota voidaan laajentaa tulevaisuudessa jopa 7,5 miljardia euroa maksavaksi, 550 megawatin kapasiteetin datakeskuskampukseksi.

Kampuksen rakentaminen etenee vaiheittain, eikä sen koko rakentamisesta ole vielä lopullisia sopimuksia. Jos koko hanke toteutuisi, se olisi yksi maanosan suurimpia datakeskuskokonaisuuksia.

- Tavoitteena on luoda yksi Euroopan merkittävimmistä tekoälyekosysteemeistä, sanoo Pure DC:n puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Gary Wojtaszek tiedotteessa.

KAIKKI ALUEELLA tarvittava infrastruktuuri, kuten sähköverkkoratkaisut ja datakeskusta palveleva sähköasema, ovat valmiina rakentamista varten.

Arvioiden mukaan hanke luo rakennusvaiheessa paikkakunnalle noin 1 500 työpaikkaa. Jos koko kampus toteutuisi, se työllistäisi kymmenvuotisen rakennusvaiheen aikana kolmisen tuhatta ihmistä. Lisäksi se lisäisi kysyntää erityisosaamista vaativille tehtäville useilla toimialoilla.

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä arvioi, että Seinäjoelle syntyy hankkeesta 100-150 uutta pysyvää työpaikkaa.

- Tahtotilamme on tietenkin se, että datakeskus synnyttäisi vielä suuremman ekosysteemin teollisuutta ja työpaikkoja ympärilleen, Kiiskilä sanoo tiedotteessa.

TYÖMAALLA on muitakin vaikutuksia Seinäjoen talouteen. Kaupunki kertoi huhtikuussa, että datakeskustontti myytiin Pure DC:lle lähes neljällä miljoonalla eurolla.

Lisäksi keskuksen hukkalämpöä voidaan käyttää kaukolämpöverkossa ja täten vähentää polttamalla tuotetun lämmön tarvetta.

Kiiskilä myös arvioi, että kaupungin kirstuun kilahtaa vuosittain satojatuhansia euroja kiinteistöveroa.

Kyseessä on suurin koskaan brittiläisen yrityksen Suomeen tekemä yksittäinen investointi.

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