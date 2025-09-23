Budjettisynkistely keskeytyi jättitilaukseen – Orpo riemastui: ”Aivan huikea uutinen”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sai keskelle kuumottavaksi käynyttä eduskunnan budjettikeskustelua tiedon Meyerin Turun telakan jättitilauksesta. Demokraatti Demokraatti

Risteilyvarustamo Royal Caribbean Group tilasi Turusta paitsi uuden jättiristeilijän myös solmi pitkäaikaisen aiesopimuksen, joka varaa yhtiölle oikeudet rakennuttaa laivoja Meyer Turun telakalla vuoteen 2036 saakka.

Jos tilastokeskuksen työttömyysluvut ja niihin liittynyt opposition kritiikki olivat keskustelua aikaisemmin synkistäneet, tiedot jättitilauksesta nostattivat pääministerissä iloa.

– Tämä on aivan huikea uutinen, Orpo muotoili.

– Näistä minä olen puhunut. Ettei meidän pidä menettää toivoamme. Suomessa on todellakin sellaista osaamista ja sellaisia yrityksiä, jotka pärjäävät ja menestyvät, hän jatkoi ja otti hallitukselle kunniaa yritysten kilpailukyvyn parantamisesta.

– Sillä näitä investointeja tänne saadaan, sillä yritykset kasvaa. Sillä vain yrityksiin syntyvillä työpaikoilla me voimme pitää yllä niin turvallisuutta kuin hyvinvointiyhteiskuntaa kaikkine palveluineen.

ORPO tähdensi synkistelyyn taipuvaiselle eduskunnalle myönteisen tulevaisuususkon merkistystä.

– Kaikkien pitää uskoa siihen, että asiat menevät parempaan suuntaan.

– Totta kai meillä on ongelmia, totta kai meillä on liian korkea työttömyys. Tehdään koko ajan toimenpiteitä millä saadaan ihmisille töitä. Autetaan työttömänä olevia niin kuin ministeri (Matias) Marttinen (kok.) tekee koko ajan, etsimällä uusia keinoja.

Orpo arveli kaikkien syyllistyvät liialliseen synkistelyyn ja pelotteluun. Hän ehdotti, että puolueet sopisivat keskittyvänsä enemmän mahdollisuuksiin kuin uhkiin, joista saa hänen mukaansa lukea riittävästi lehdistä.

– Ja siksi varmasti kulutuskäyttäytyminenkin on varovaista. Mutta samaan aikaan ihmiset kaipaa toivoa. Annetaan me sitä heille.