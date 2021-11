Bulgariassa äänestetään jo vuoden kolmansissa parlamenttivaaleissa – samaan syssyyn käydään presidentinvaalien ensimmäinen kierros

Bulgarialaiset suuntasivat sunnuntaina vaaliuurnille kolmatta kertaa tänä vuonna. Parlamenttivaalien toivotaan ratkaisevan poliittisen kriisin, joka koettelee myös pahan koronavirusaallon kanssa kamppailevaa maata. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Hallituksen muodostaminen osoittautui mahdottomaksi sekä huhtikuun että heinäkuun parlamenttivaalien tulosten pohjalta. Toiveena on, että puolueilta löytyy tällä kertaa enemmän kompromissihalukkuutta.

Mielipidemittausten perusteella vaalien ennakkosuosikki on konservatiivinen GERB-puolue, jota johtaa Bulgarian pääministerinä kolmeen otteeseen toiminut Boiko Borisov. Korruptioskandaalien ryvettämä Borisov on kuitenkin monille muille puolueille epämieluisa hallituskumppani, ja yhtenä hallitusvaihtoehtona on pidetty laajaa Borisovin vastaista rintamaa, joka jättäisi GERB-puolueen oppositioon.

Samaan aikaan parlamenttivaalien kanssa pidetään myös presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Ennakkosuosikki on toista virkakautta tavoitteleva istuva presidentti Rumen Radev.

Koronatilanne vaikeutunut marraskuussa

Nykyistä poliittista umpisolmua on pidetty Bulgarian pahimpana sitten kommunismin romahtamisen. Korruptiosta ja heikosta talouskasvusta kärsivä maa tarvitsisi kipeästi toimivaa hallitusta.

Uuden hallituksen akuutein kriisi olisi koronaviruspandemia, joka on iskenyt jälleen rajusti Bulgariaan tänä syksynä. Bulgarian koronakuolemaluvut ovat olleet tällä viikolla suhteellisesti maailman korkeimpien joukossa, kun kuolemia on 6,9 miljoonan asukkaan maassa raportoitu noin 200 päivässä.

Bulgarian ongelmana on EU:n alhaisin rokotusaste, jonka takana on muun muassa bulgarialaisten yleinen epäluottamus viranomaisia kohtaan. Vain reilut 23 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotussarjan.

Yhteensä Bulgariassa on kirjattu pandemian aikana yli 650 000 tartuntaa ja yli 26 000 virukseen liittyvää kuolemaa.