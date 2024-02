Carl Bildt: Stubbista tulee presidentti, joka tuntee kansainvälisen politiikan syvällisesti

Ruotsin ex-pääministerin Carl Bildtin mukaan Suomi saa Alexander Stubbissa presidentin, jolle ulkopolitiikka on intohimo. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Hän on ollut jo vuosikymmenien ajan tiiviisti mukana eurooppapolitiikassa ja ulkopolitiikassa. Ulkopolitiikka on ollut hänen intohimonsa. Hänestä tulee presidentti, joka tuntee kansainvälisen politiikan syvällisesti, Bildt luonnehti STT:lle Stubbin vaalivalvojaisissa Helsingissä.

Bildtin mukaan Suomen ja Ruotsin suhteet ovat nykyisellään ennennäkemättömän tiiviit ja läheiset, ja ne tiivistyvät entisestään, kun Ruotsista lähiaikoina tulee sotilasliitto Naton jäsen.

- Ne varmasti jatkuvat hyvinä myös Alexin ollessa presidenttinä, Bildt arvioi.

- En usko, että Suomen ulkopoliittinen peruslinja tulee muuttumaan, hän jatkoi.

BILDTIN mukaan Stubb on Ruotsissa kohtuullisen hyvin tunnettu, koska hän on osallistunut aktiivisesti eurooppapoliittiseen keskusteluun. Pekka Haavisto on Bildtin mukaan Ruotsissa selvästi huonommin tunnettu kuin Stubb.

Stubbin ruotsinkielisyys ei Bildtin mukaan vaikuta merkittävästi Suomen ja Ruotsin suhteisiin.

- Kun katsotaan taaksepäin Suomen presidenttejä, läheskään kaikki eivät ole olleet ruotsinkielisiä, eikä se ole aiheuttanut mitään ongelmia. Eihän Sauli Niinistökään puhu ruotsia äidinkielenään, eikä se ole ollut mikään ongelma, Bildt sanoi.

Bildt, 74, toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1991-94 ja ulkoministerinä vuosina 2006-14. Hän toimi Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajana vuosina 1986-99.

Tuomas Savonen/STT