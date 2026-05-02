Chicago Tribune: Yhdysvalloissa useista rikoksista syytetty nuori hakkeri otettiin kiinni Suomessa

Yhdysvalloissa useista rikoksista syytetty virolais-amerikkalainen teinihakkeri otettiin kiinni Helsinki-Vantaan lentoasemalla huhtikuussa, kertoo yhdysvaltalaislehti Chicago Tribune. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lehden mukaan verkossa nimeä Bouquet käyttävä 19-vuotias mies otettiin kiinni, kun hän oli nousemassa Japaniin menevään koneeseen.

Miestä vastaan on nostettu liittovaltiotasolla verkkopetokseen, salaliittoon ja tietomurtoon liittyvät syytteet. Chicago Tribunen hankkimien asiakirjojen mukaan miehen väitetään olevan kansainvälisen Scattered Spider -hakkeriryhmän jäsen. Syytteiden mukaan mies on osallistunut ainakin neljään hakkeriryhmän iskuun ja auttanut soluttautumaan yritysten tietokonejärjestelmiin. Iskuista aiheutui uhriksi joutuneille yrityksille miljoonien dollarien vahingot.

Syytteen mukaan mies on viime vuosina osoittanut ”ikäisekseen huomattavaa varallisuutta”. Hän on julkaissut sosiaalisessa mediassa kuvia luksushotelliyöpymisistä, isoista setelitukuista sekä matkoiltaan ympäri maailman.

STT ei ole tavoittanut Rajavartiolaitosta tai keskusrikospoliisia kommentoimaan asiaa. Keskusrikospoliisi on kuitenkin vahvistanut Tivi-lehdelle, että poliisi on ottanut yhden ihmisen kiinni Helsinki-Vantaalla kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella.

Suomessa miehen kiinniotosta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

YKSI syytteessä mainittu teko tapahtui viime vuoden toukokuussa. Chicago Tribunen mukaan mies oli mukana hakkeroimassa luksustuotteita myyvää yritystä. Syytteessä kuvaillaan, kuinka hakkerit aloittivat yrityksen järjestelmiin tunkeutumisen soittamalla tietojenkalastelupuheluja yrityksen it-tukeen. Puheluissa hakkerit tekeytyivät yrityksen työntekijöiksi ja pyysivät nollaamaan tunnistetietonsa.

Muutamassa tunnissa mies ja hänen rikoskumppaninsa pääsivät syytteen mukaan käsiksi yrityksen arkaluontoisiin tietoihin, minkä jälkeen he lähettivät yritykselle lunnasvaatimuksen. Yritys ei maksanut lunnaita, mutta syytteen mukaan hakkerien toiminta kuitenkin aiheutti sille yli kahden miljoonan dollarin vahingot.

Ensimmäistä kertaa mies mainittiin Chicago Tribunen mukaan hakkeriryhmään liittyvässä syytteessä maaliskuussa 2023, vain muutamia kuukausia 16-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen.

SCATTERED spider -hakkeriryhmä kohdistaa hyökkäyksensä suuriin yrityksiin ja niiden it-tukipalveluihin, varastaa arkaluontoista informaatiota ja vaatii siitä lunnaita. Bleeping Computer -sivuston mukaan ryhmän uhriksi ovat joutuneet muun muassa ruokalähettipalvelu Doordash, luksustavaratalo Harrods sekä halpalentoyhtiö Westjet.

Ryhmä koostuu Chicago Tribunen mukaan pääasiassa teini-ikäisistä ja nuorista aikuisista. Se aloitti toimintansa vuonna 2022 Yhdysvalloissa ja Britanniassa, mistä se on levinnyt Eurooppaan ja Australiaan.

Viime heinäkuussa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI muiden viranomaisten kanssa julkaisi varoituksen ryhmästä. Se sanoi ryhmän kehittyneen sekä ottavan aiempaa suurempia ja merkittävämpiä kohteita.

CHICAGO Tribunen mukaan viranomaiset yrittävät saada Suomessa kiinni otetun miehen luovutetuksi Yhdysvaltoihin syytteiden käsittelyä varten. STT ei ole saanut oikeusministeriöltä vastausta siihen, onko Yhdysvalloista tehty miehestä luovutuspyyntö Suomelle.

Chicago Tribunen mukaan useita hakkeriryhmän jäseniä on viime vuosina pidätetty. Yksi heistä on 24-vuotias Britannian kansalainen, joka myönsi Kalifornian liittovaltion oikeudessa syyllistyneensä tekstiviestikalasteluhyökkäyksiin yhdysvaltalaisia yrityksiä kohtaan ja varastaneensa ihmisiltä ainakin kahdeksan miljoonaa dollaria virtuaalivaluuttana. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan miestä uhkaa jopa 22 vuoden vankilatuomio.

BBC:n mukaan toinen hakkeriryhmän jäsen, 21-vuotias mies, tunnusti keväällä 2025 syyllisyytensä kolmeen petosrikokseen. Hänet tuomittiin 10 vuoden vankeuteen ja määrättiin maksamaan 13 miljoonaa dollaria korvauksia.