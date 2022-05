CIA:n johtaja Putinista: ”Luulen, että hän on sellaisessa mielentilassa, jossa hän ei usko, että hänellä on varaa hävitä”

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtaja William Burns sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin uskovan, että Ukrainassa käytävää sotaa ei ole varaa hävitä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Luulen, että hän on sellaisessa mielentilassa, jossa hän ei usko, että hänellä on varaa hävitä, Burns sanoi Financial Timesin konferenssissa lauantaina.

Venäläisjoukkojen epäonnistumisista huolimatta Putin uskoo Burnsin mukaan yhä, että joukot pystyvät kukistamaan Ukrainan vastarinnan. Burns ei tilaisuudessa arvioinut taistelujen nykyistä tilannetta tai ennakoinut, miten sota tulisi päättymään.

Burns sanoo, että CIA:n ja muiden länsimaisten tiedustelupalvelujen havaintojen mukaan Moskovasta ei ole näkynyt merkkejä siitä, että taktisten ydinaseiden käyttöä Ukrainassa tai sitä tukevissa maissa suunniteltaisiin. Burns näkee kuitenkin, että Venäjän puheita ydinaseista ei tule ottaa kevyesti.

Pian hyökättyään Ukrainaan Venäjä kertoi nostavansa ydinpelotejoukot hälytystilaan. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla.

Kiina tarkkailee sodanoppeja

CIA:n Burns toi tilaisuudessa esiin Kiinan. Hän sanoi, että Kiina tutkii tarkasti Ukrainassa käytävän sodan oppeja ja sitä, mitä ne tarkoittaisivat Kiinan halulle saada Taiwan haltuunsa.

Burns ei usko, että Kiinan presidentti Xi Jinping olisi muuttanut tavoitettaan yhdistää Taiwan ja Kiina. Yhdistämiseen Kiina voisi tarvittaessa käyttää voimakeinoja.

Tiedustelupalvelun johtaja näkee, että Kiinassa on yllätytty Venäjän sotilasvoimien huonosta menestyksestä, Ukrainan kovasta vastarinnasta ja länsimaiden tuesta Ukrainaan.