CNN:n lähde: Biden ei ole kuullut Trumpista mitään – Upin johtaja esittää arvionsa, miten vallanvaihto sujuu

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Mika Aaltola ei usko vallan vaihtuvan ystävällisessä hengessä Yhdysvaltojen istuvalta presidentiltä Donald Trumpilta tulevalle presidentille Joe Bidenille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Yhdysvaltain presidentit ovat perinteisesti jättäneet kirjeitä seuraajilleen ja pitäneet valtiomiesmäisiä puheita siitä, kuinka pitää puhaltaa yhteen hiileen ja antaa kaikki tuki uudelle presidentille. En usko että tähän päästään, Aaltola sanoo.

Kun valta vaihtui aikoinaan Bill Clintonilta George W. Bushille, Clintonin väen kerrottiin rikkoneen tietokoneita ja jättäneen republikaaneille herjakirjeitä, Aaltola sanoo. Tulevaa presidenttiä ei kuitenkaan ole aiemmin täysin teilattu Trumpin tyyliin. Aaltola arvelee, että Trump tuskin siistii kielenkäyttöään tulevaisuudessakaan.

Kansakunnan katse kääntyy nyt vaalien voittajaan eli Bideniin ja yhä vähemmän Trumpiin. Uutisiin nousevat Trumpin liikkeiden sijaan Bidenin ministerivalinnat ja poliittiset linjaukset, Aaltola kuvaa.

– Valokeila siirtyy pois Trumpista, ja se tietenkin on myrkkyä hänen tavalleen tehdä politiikkaa, joka perustuu huomionhakuisuuteen ja kykyyn hallita politiikan julkista agendaa.

Aaltola: Oikeusistuimet eivät halua puuttua äänestäjien tahtoon.

Aaltola arvelee vaalien päätyvän lopulta suhteellisen odotettuun ja gallupien mukaiseen tulokseen.

– Biden tulee saamaan todennäköisesti vähän yli 300 valitsijaa puolelleen, ja valtakunnan äänimäärässä hän pääsee noin kuuden prosentin etumatkaan kun kaikki äänet on laskettu. Sitä pidetään Yhdysvalloissa isona voittona.

CNN:n lähteen mukaan Biden ei ole toistaiseksi kuullut mitään Trumpista sen jälkeen, kun tiedotusvälineet julistivat Bidenin voittajaksi. The Hill -uutissivuston mukaan Trump on golfaamassa.

Presidentti Trump ilmoitti pian medioiden julistettua vaalituloksen, että hän ei hyväksy Bidenin voittoa. Trump on myös esittänyt toistuvasti väitteitä vaalivilpistä, mille ei ole kuitenkaan löytynyt todisteita. Trumpin kampanja on ryhtynyt oikeustoimiin väitettyjen epäselvyyksien vuoksi.

Aaltolan mukaan yhdysvaltalaiset oikeusistuimet ovat yleensä olleet haluttomia puuttumaan äänestäjien tahtoon.

Tuomioistuimille keskeistä on ollut äänestäjien tahto, eli se, mitä äänestyslipukkeilla on tarkoitettu.

– Olisi vaikea nähdä, että Yhdysvaltojen oikeusistuimet haluaisivat pilata omaa mainettaan muuttamalla vaalien lopputulosta siitä, mitä laskenta osoittaa, Aaltola sanoo.

Toistaiseksi Trump ei ole saanut republikaanienkaan joukosta laajaa tukea väitteilleen. Aaltola huomauttaa, että amerikkalaiset eivät pidä huonoista häviäjistä.

– Tässä on nyt se pelko, että Trump osoittautuu katkeraksi häviäjäksi ja sitä kautta pilaa omaa mahdollisuuttaan viedä omaa poliittista liikettään uskottavasti eteenpäin presidenttikautensa jälkeen.

CNN:n mukaan Joe Biden on jo ryhtymässä toimiin. Yhdysvalloissa on nähty viime päivinä ennätysmäisiä koronatartuntalukuja. Biden on perustamassa 12-henkisen työryhmän torjumaan koronaa.

Donald Trumpin on määrä toimia USA:n presidenttinä vielä noin 75 päivää.