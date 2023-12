DCA-sopimus allekirjoitetaan huomenna – Koskinen: ”Kynnys painostaa tai uhata Suomea nousee merkittävästi”

Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus (DCA) on tarkoitus allekirjoittaa huomenna. Sopimus vahvistaa Suomen puolustusta, kansanedustaja Johannes Koskinen (sd.) toteaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sopimuksen allekirjoittavat Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Yhdysvaltain ulkoministeri Anthony Blinken maanantaina Washingtonissa Yhdysvalloissa.

Sopimus helpottaa ja nopeuttaa tarvittaessa Yhdysvalloilta saatavaa sotilaallista apua ja harjoitustoimintaa. Sopimus tulee vahvistamaan Suomen puolustusta ja tukemaan Naton puitteissa tehtävää puolustussuunnittelua.

– Sopimus tiivistää monipuolisesti maiden keskinäistä puolustusyhteistyötä. Se avaa Suomen maa-, meri- ja ilmavoimien käyttöön tarkoitettuja alueita tehokkaan puolustuksellisen yhteistyön ja varautumisen edellyttämiin huolto-, valmius- ja varastointitoimiin sotilas- ja muun henkilöstön helpomman liikkumisen ohella. Sopimus on keskeinen osa Suomen Nato-jäsenyyttä, ulkoasiainvaliokunnassakin vaikuttava Koskinen taustoittaa tiedotteessaan.

– Sopimuksen myötä on ennalta sovittu välttämättömistä sotilasyhteistyön järjestelyistä Yhdysvaltojen kanssa pitemmälle kuin Nato-SOFA sopimuksessa koko liittokunnan kanssa. Tämä on tärkeää etenkin kriisitilanteiden kannalta, mutta auttaa myös rauhan aikana. Kynnys painostaa tai uhata Suomea nousee merkittävästi, hän sanoo.

YHTEISKÄYTTÖALUEIDEN osoittaminen ei tarkoita Yhdysvaltojen sotilastukikohtien tai pysyvien sotilasjoukkojen sijoittamista Suomeen, Johannes Koskinen korostaa tiedotteessa.

– Naton pohjoista Eurooppaa koskevien puolustussuunnitelmien edetessä tulee arvioida Suomen ja Pohjolan kokonaisturvallisuuden edellyttämät ratkaisut, eikä hötkyillä asioiden edelle.

DCA-sopimuksia on yhtäaikaisesti neuvoteltu myös Ruotsissa ja Tanskassa, ja valmistelussa on pidetty yhteyttä maiden välillä. Sopimukset mahdollistavat entistä tiiviimmän puolustussuunnittelun myös Pohjoismaiden välillä. Siksi sopimuksia on tehty pyrkimällä mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen, Koskinen taustoittaa.

– Presidentti Joe Bidenin kaudella yhteistyö Pohjoismaiden kanssa on ollut tiivistä. Nyt nämä DCA-sopimukset ja niiden voimaansaattaminen vahvistavat yhteistyötä entisestään.

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hallitus valmistelee ja antaa esityksensä sopimuksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen eduskunta käsittelee esityksen.