Demarikolmikko ottaa kantaa lakkoihin – sanelupolitiikkaa harjoittava hallitus saa katsoa peiliin

Kansanedustaja Saku Nikkanen (sd.) arvioi, että hallituksella on hallussaan kaikki avaimet työmarkkinatilanteen avaamiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen toimet vuodelle 2024 heikentävät merkittävästi työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla ja uhkaavat leikata yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien toimeentulosta.

Tämän takia ammattiyhdistysliikkeessä koetaan, että hyvinvointivaltion yhteiskuntasopimus on yksipuolisesti irtisanottu, hän toteaa.

– Näyttää siltä, että hallitus on asettunut hallitusohjelmallaan yksinomaan työnantajan puolelle, Nikkanen sanoo tiedotteessa.

“Lakot ovat syntyneet hallituksen toiminnan johdosta.”

Nyt tarvitaan hänen mukaansa aito neuvottelu työmarkkinaosapuolten välille.

– Palkansaajajärjestöt kokevat, ettei heitä kuunnella neuvotteluissa lainkaan. Näin ammattiyhdistysliikkeellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin käyttää lakkotoimia.

Miten hallitus voi päästää neuvottelutilanteen tähän pattitilanteeseen, kun pitkän ajan tavoitteena on kuitenkin julkisen talouden korjaaminen ja työllisyysasteen nostaminen Suomessa, Nikkanen kysyy.

– Ammattiyhdistysliikkeen järjestämä lakko on mielenilmaus hallituksen työmarkkinapolitiikkaa vastaan. Katson, että se on myös mielenilmaus ja hätähuuto sopimisen kulttuurin puolesta, jolla tämä yhteiskunta on hyvinvointinsa luonut. Lakot ovat syntyneet hallituksen toiminnan johdosta ja hallituksella on myös kaikki avaimet tilanteen ratkaisemiseksi

KANSANEDUSTAJA Pia Hiltunen (sd.) jakaa huolen hallituksen esittämistä työelämäheikennyksistä. Hänen mukaansa toimet, joilla hallitus horjuttaa nyt työmarkkinoita, eivät luo vakautta ja uskoa ihmisten arkeen”

Suomi on pysähtynyt oikeutetusti lakkoon hallituspuolueiden ajaman sanelupolitiikan seurauksena, Hiltunen painottaa.

– Olen huolissani hallituksen ajamista työelämäheikennyksistä, joiden seuraukset osuvat ennen kaikkea nuoriin ihmisiin. Ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan toimeentulostaan ja arjen toimivuudesta, joiden puolustaminen on tässä tilanteessa tärkeää, Hiltunen toteaa tiedotteessa.

Työmarkkinoita pitää kehittää hänen mukaansa yhteistyössä sopien, työnantajan ja työntekijän asemasta huolehtien.

Hiltunen kritisoi hallitusta myös naisvaltaisten alojen laiminlyömisestä. Hänen mielestään hallituksen politiikka vie naisvaltaiset alat palkkakuoppaan.

YMMÄRTÄÄKÖ hallitus palkansaajien aidon huolen tulevasta, kansanedustaja Juha Viitala (sd.) puolestaan kysyy. Hänen mukaansa hallitus on tulehduttanut Suomen työmarkkinat.

– Orpo-Purran hallitus on tiiviillä yhteistyöllä työnantajajärjestöjen kanssa ajanut palkansaajien työehtoja heikentäviä uudistuksia ja johtanut maan työmarkkinat rajuun vastakkainasetteluun. Hallitus on päättänyt sekaantua työmarkkinaneuvotteluihin yksipuolisesti työnantajajärjestöjä suosivalla politiikalla, joka näkyy laajoina työehtojen heikennyksinä, Viitala toteaa tiedotteessa.

Loppuviikon laajat lakot ovat hänen mukaansa hallituksen itsepäisen politiikan aikaansaannos.

– Hallitus on aloittamassa riidan, jonka laajuutta ja vaikutuksia se tuskin itse tietää.

“Hallituksen pitäisi olla sillanrakentaja työmarkkinariidoissa, ei niiden aiheuttaja.”

Jos lakkoihin ajaudutaan, syyt ovat aina olleet painavat, itsekin työsuojeluvaltuutettuna metsäteollisuudessa toiminut Viitala huomauttaa.

– Työehtojen kurjistamista usealla tavalla ei voida hyväksyä esitetyillä argumenteilla. Monella hallituksen suunnittelemalla heikennyksellä työllisyys- ja talousvaikutukset ovat mitättömät, mutta ne vaikuttavat palkansaajiin mittavina heikennyksinä työehtoihin. On siis kyse arvovalinnoista.

Palkansaajapuoli on tänään nähtyjen vastatoimien perusteella valmis vahvaankin vastarintaan työntekijöiden aseman puolustamiseksi, Viitala arvioi.

– Riidan syventämisen sijaan hallituksen olisikin nyt aika rauhoittaa tilanne tarkastelemalla uudelleen suunnitelmiaan. On lyhytnäköistä hallituksena asemoitua täysin toisen työmarkkinaosapuolen taakse. Hallituksen pitäisi olla sillanrakentaja työmarkkinariidoissa, ei niiden aiheuttaja.