Demarinaiset: ”Venäjä on yksin vastuussa väkivallasta”

Demarinaiset tuomitsee Venäjän yksipuolisen hyökkäyksen Ukrainaan. SDP:n naisjärjestön mukaan Venäjä rikkoo kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, joihin se on aiemmin sitoutunut. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

”Ukrainan taistelu demokratian ja oikeusvaltion puolesta on myös meidän asiamme. Ukraina on valinnut demokratian ja me seisomme tässä Ukrainan tukena. Venäjä on yksin vastuussa väkivallasta ja sen tulee perääntyä”, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Järjestön mukaan nyt on aika osoittaa solidaarisuutta ja yhteisvastuuta Ukrainan tilanteeseen. Suomen on lähetettävä Ukrainaan humanitaarista apua ja oltava valmiudessa vastaanottaa sotaa pakenevia.

Demarinaisten mukaan sodan kauhuista kärsivät etenkin naiset, lapset, vammaiset ja muut haavoittuvaisessa asemassa olevat. Suomalaiset ovat valmiita toivottamaan tervetulleiksi sotaa pakenevia.