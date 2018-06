Demarinuoret kutsui kunniajäseniä – mukana Erkki Liikanen ja Lauri Ihalainen

Demarinuoret kutsui liittokokouksessaan kunniajäseniksi Erkki Liikasen, Lauri Ihalaisen, Aila S. Kähkösen ja Reijo Vaarannan. Kunniajäsenyyden edellytyksenä on 50 vuoden ikä sekä ansioitunut toiminta sosialidemokraattisessa nuorisoliikkeessä.

Erkki Liikanen, 67, on Suomen Pankin pääjohtaja. Hän on Suomen historian nuorin kansanedustaja sekä tehnyt pitkän uran kansanedustajana, ministerinä, puoluesihteerinä ja EU-komissaarina. Liikanen toimi nuoresta lähtien sosialidemokraattisessa nuorisoliikkeessä muun muassa liittotoimikunnan jäsenenä ja Mikkelin piirin puheenjohtajana.

Lauri Ihalainen, 71, on kansanedustaja ja entinen työministeri. Hän on tehnyt pitkän uran työväenliikkeen tavoitteiden edistämiseksi. Ihalainen toimi Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön puheenjohtajana 19 vuotta. Ihalainen toimi nuoresta lähtien sosialidemokraattisessa nuorisoliikkeessä muun muassa liittovaltuuston puheenjohtajana vuosina 1973-1977.

Aila S. Kähkönen, 79, on kuopiolainen eläkeläinen sekä aktiivinen kampanjatyön tekijä ja vaalitalkoilija. Monet vaali- ja kansalaistilaisuudet olisivat jääneet ilman kahvia jos Kähkönen ei olisi tullut työn ääreen. Kähkönen on toiminut pitkään SDP:n kunnallisissa tehtävissä sihteerinä ja taloudenhoitajana sekä ay-aktiivina PAM:ssa. Kähkönen on ollut aktiivinen Demarinuorissa 1940-luvun lopusta alkaen muun muassa näytelmäkerhoissa, leireillä ja ohjaajakouluttajana.

Reijo Vaaranta, 74, joensuulainen eläkeläinen ja puolueaktiivi. Vaarantaa kuvataan todelliseksi nuorten puolustajaksi, joka auttaa ja tukee missä tahansa. Vaaranta on liittynyt Demarinuoriin vuonna 1960 ja toimi pitkään sosialidemokraattisessa nuorisoliiikkeessä muun muassa nuorisopiirin puheenjohtajana, liittokokousedustajana sekä Demarinuorten liittovaltuustossa.

– Olemme Demarinuorissa jo pitkään muistaneet sosialidemokraattisen nuorisoliikkeen tavoitteiden eteen työskennelleitä ihmisiä. Liikkeeseen mahtuu niin pitkän ja vaikuttavan poliittisen uran tehneitä vaikuttajia, paikallispolitiikassa ansioituneita tekijöitä kuin enemmän taustalla töitä tehneitä entisiä demarinuoria. Sosialidemokraattinen liike elää juuri Erkin, Laurin, Ailan ja Reijon kaltaisten ihmisten tekemästä työstä. Meillä on suuri ilo olla kutsumassa kokeneita vaikuttajia Demarinuorten kunniajäseniksi, Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi toteaa.