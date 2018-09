Demarinuoret: Mikkel Näkkäläjärvi ja Tuulia Pitkänen ehdolle eurovaaleihin

Demarinuoret esittää Mikkel Näkkäläjärveä ja Tuulia Pitkästä, ehdolle ensi kevään eurovaaleihin.

Näkkäläjärvi on Demarinuorten puheenjohtaja, Euroopan unionin alueiden komitean pohjoisin edustaja ja SDP:n Pohjoismaa-työryhmän puheenjohtaja. Aiemmin Näkkäläjärvi on toiminut muun muassa Suomen YK-nuorisodelegaattina ja osallistui YK:n yleiskokoukseen vuonna 2015.

Eurovaaleissa Näkkäläjärvelle tärkeitä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, ihmisoikeudet ja demokratiakehitys.

“Maailmassa tapahtuu juuri nyt valtavan paljon asioita, jotka vaikuttavat nuorten ja tulevien sukupolvien elämään. Haluan Euroopan unionin, joka johtaa globaalisti taistelua ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden häviämistä vastaan. Ilmastonmuutoksen torjuminen, ihmisoikeudet, kansalaisten vapaudet ja demokratia ovat asioita, jotka kaipaavat tänä päivänä kipeästi puolustajia”, Näkkäläjärvi sanoo.

Pitkänen on puolestaan Euroopan Sosialidemokraattisten Nuorten eli Young European Socialistsin pääsihteeri. Päivätyössään Brysselissä Pitkänen johtaa Euroopan suurinta poliittista nuorisojärjestöä, joka yhdistää 67 sosialidemokraattista ja sosialistista nuorisojärjestöä 48 euroopan ja lähi-idän maasta. Eurovaaleissa hänelle tärkeitä teemoja ovat erityisesti feministiset kysymykset.

“Feminismi on sukupolvemme tärkein poliittinen suuntaus. Samalla kun häirinnästä puhutaan enemmän, on naisten asema kärsinyt rajusti monissa EU-maissa. Jo saavutettuja aborttioikeuksia rajataan, naistutkimusta ollaan kieltämässä lailla ja sukupuolittunut väkivalta rehottaa. Ilmastonmuutoksen torjunnan, sosiaalisten oikeuksien toteutumisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistymisen on oltava yhtä tärkeitä tavoitteita kuin taloudellisen kasvunkin.”