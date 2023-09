Demarinuoret sai tavoitteitaan läpi – yksi asia jäi kuitenkin kismittämään

Demarinuoret on tyytyväinen, että moni nuorisoliiton tavoitteista päätyi osaksi SDP:n poliittista ohjelmaa Jyväskylän puoluekokouksessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Demarinuoret on kuitenkin harmissaan siitä, ettei äänestysikärajan laskeminen 16 ikävuoteen saanut riittävästi kannatusta. Nuoret täytyy järjestön mielestä ottaa yhä vahvemmin mukaan päätöksentekoon sekä antaa mahdollisuus poliittiseen vaikuttamiseen jo varhaisessa vaiheessa.

– Apatiaa täynnä olevassa maailmassa nyt on aika lunastaa nuorille lupaus paremmasta. Kun 15-vuotias on rikosoikeudellisessakin vastuussa, on nuorilla aikuisilla myös oltava oikeus vaikuttaa siihen, millaiseen maailmaan he kasvavat, Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka (kuvassa) linjaa tiedotteessa.

Yksi toteutuneista tavoitteista on yhdenvertaisen asevelvollisuuden kehittäminen, jonka eteen Demarinuoret jatkaa työskentelyä myös alkavan puoluekokouskauden aikana. Kirjaus on kuitenkin jo tärkeä erävoitto nuorisoliitolle.

– Tavoitteena on kehittää palvelusmalli, joka ottaa huomioon sotilaalliset uhkakuvat, maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden tarpeet sekä kansantaloudelliset vaikutukset. Kokouksessa käärittiin jo hihat ja työhön ollaan valmiita. Tätä on odotettu, Demarinuorten liittohallituksen jäsen Ida-Susanna Pöllänen iloitsee.

Yhdenvertaisen asevelvollisuuden lisäksi puoluekokouksessa hyväksyttiin muutosesitys maksuttomasta koulutuksesta. Poliittiseen ohjelmaan tuli linjaus, että korkeakoulutuksen pitää olla maksutonta myös jokaiselle kansainväliselle opiskelijalle lähtömaasta riippumatta.

– Koulutuksen maksuttomuus on loppujen lopuksi arvovalinta. Valinta yhdenvertaisuuden, solidaarisuuden ja tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoamisen puolesta. Jos me emme puolusta näitä, niin ketkä sitten, kysyi puoluekokousedustaja sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton varapuheenjohtaja Pauliina Ryökäs.