Demarinuoret sorvasi 17 aloitetta – väistyvä puheenjohtaja nostaa kolme ylitse muiden

– Sosialidemokraattisen puolueen puoluekokous on Suomen tärkein kokous, Demarinuorten väistyvä puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi korosti puheenvuorossaan Tampereella.

Marja Luumi Demokraatti

– Ne päätökset, joita teemme puoluekokouksessa, voivat olla todellisuutta lähiaikoina. Tästä on näyttöä historiasta, myös lähempää.

Hän muistutti, että edellisessä puoluekokouksessa Lahdessa vuonna 2017 tehtiin useita linjapäätöksiä, joista moni nousi sittemmin SDP:n vaaliohjelmiin ja toissa keväänä hallitusohjelmaan.

Puoluekokouksessa käsitellään periaatejulistus, uusi poliittinen ohjelma SDP:n politiikan ohjenuoraksi sekä lähes 250 puoluekokousaloitetta.

Demarinuoret on sorvannut niistä 17. Aloitteet käsittelevät laajalti yhteiskunnallisia kysymyksiä monelta saralta kuten ilmasto-, ympäristö-, talous-, vero-, sosiaali- ja ihmisoikeuspolitiikasta.

– Niin kuuluu ollakin, että aloitteita on laajalti eri teemoista. Demarinuoret on kasvattajaseura, mutta myös yhteiskunnallinen keskustelija ja uudistusliike SDP:n sisällä, Näkkäläjärvi korosti.

”SDP:n on oltava eteenpäin vievä voima tässä työssä.”

Näkkäläjärvi kiinnitti huomiota muutamaan nuorisojärjestön aloitteeseen. Demarinuoret haluaa uudistaa asevelvollisuusjärjestelmän tasa-arvoiseksi kansalaispalvelukseksi.

– On jo korkea aika korjata se yhteiskunnallista tasa-arvoa heikentävä epäkohta, jossa asevelvollisuus on pakollinen vain miehille eikä ihmisiä kohdella lain edessä yhdenvertaisesti. Uskottavasta reservistä on pidettävä vastaisuudessakin kiinni, mutta järjestelmä on tasa-arvoistettava.

Demarinuoret patistaa SDP:tä tekemään kaikkensa, että turpeen verotuki ajetaan alas hallitusti. Turpeen polttamisesta luovuttaisiin samaan aikaan kivihiilen polttamisen kanssa.

– Tämä olisi merkittävä ilmastotoimi – ja niitä ilmastotoimia tulemme todella tarvitsemaan, jotta hallituksen ilmastotavoitteet saavutetaan, saamme päästöjä alas ja osallistumme osaltamme ihmiskuntaa eniten uhkaavan asian eli ilmastonmuutoksen, torjumiseen, Näkkäläjärvi painotti.

Nuorisojärjestö vaatii myös turkistuotannon ja turkisten myynnin kieltävää lainsäädäntöä Suomeen ja koko Euroopan unionin alueelle.

– On ennen kaikkea eettinen kysymys, että haluammeko yhä olla sallimassa sen, että turkistuotanto jatkuu. Moni maa, kuten vaikkapa Norja, on sen lopettavat lait jo säätänyt. Suomen on aika tulla perässä ja SDP:n on oltava eteenpäin vievä voima tässä työssä.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei odottele aikaa koronan jälkeen.”

Näkkäläjärvi totesi kantavansa enemmän huolta muista asioista kuin suoranaisesta koronaepidemian hallinnasta.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen ei odottele aikaa koronan jälkeen vaan toimia tarvitaan jo nyt. Hallituksen ilmastopolitiikka on ehkä maailman vastuullisinta, mutta käytännön toimienkin on oltava. Olennaisen tärkeää on myös saada Suomi kasvun tielle ja tehdä tämä kaikki aiempaa kestävämmällä tavalla.

Demarinuorten puheenjohtaja arvioi, että kompromisseja on edessä hallituksessa varmasti jokaisella osapuolella. Hänen mukaansa niitäkin pitää kyetä tekemään, jotta edistyksellinen hallitusohjelma saadaan vietyä toteen.

Demarinuorten pitkäaikainen tavoite ja vaikuttavimpia koulutuspoliittisia uudistuksia aikoihin on oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle.

– Se on tämän päivän peruskoulu – yhteiskunnan lupaus jokaiselle nuorelle siitä, että sinusta pidetään huolta ja sinulle turvataan oikeus oppimiseen, Näkkäläjärvi huomautti.

Hän summasi, että Suomi tarvitsee uudistuksia, parempaa työelämää sekä lisää työpaikkoja ja vastuullista ilmastopolitiikkaa.

– Suomi tarvitsee myös toimivan hyvinvointivaltion, joka pystyy turvaamaan ihmisille tasa-arvoiset mahdollisuudet menestyä, mutta myös epäonnistua, ja saada uuden mahdollisuuden. Tämän rakentamiseksi on yhteiskunnan rahoituspohjan oltava kunnossa, eikä siihen päästä leikkaamalla – päinvastoin.

Näkkäläjärven mielestä on korkea aika viedä eteenpäin niitä veropolitiikan uudistuksia, joita SDP:n erinomaisesta vero-ohjelmasta löytyy.

– Siitä riittää työmaata myös seuraavalle hallitukselle – jossa toivon mukaan SDP on ja mielellään ykköspuolueena.