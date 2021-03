Demarinuorilta esitykset puoliväliriiheen: ”Tuntuu, että suurimmat työllisyystoiveet on laitettu yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, vaikka ikäluokkien pienentyessä nuorten rooli korostuu”

Demarinuoret vetoaa puoliväliriihen alla Marinin (sd.) hallitukseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Se nostaa oman toimenpideohjelmansa avulla keskusteluun erityisesti nuorten tilanteeseen, mielenterveyskriisiin, kotitalouksien ylivelkaantumiseen ja veropohjan aukkoihin liittyviä kipukohtia ja esittää niihin ratkaisuja.

Demarinuoret toteaa tiedotteessaan, että talouden sakatessa nuoret jäävät usein ensimmäisinä kelkasta. Tämä näkyy myös koronakriisissä. Sillä, että työura ei käynnisty edes alussa, voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Pahimmillaan työmarkkinoiden ulkopuolelle jääminen muodostaa ikäluokan tulevaisuutta määritteleviä sukupolvikokemuksia.

– Tuntuu, että suurimmat työllisyystoiveet on laitettu yli 55-vuotiaiden työllistymiseen, vaikka ikäluokkien pienentyessä nuorten rooli korostuu. Meillä on edessä pitkä työura ja rahoitettavana hyvinvointivaltion tulevaisuus. Se on jo itsessään haasteellista, mutta kriisin vaikutukset opintoihin ja talouteen lisäävät vaikeuskerrointa, Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto toteaa tiedotteessa.

Demarinuoret muistuttaa, että nuorten yhteiskunnallista asemaa ravistelevat myös psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät haasteet. Peruspalveluiden ohentuminen on aiheuttanut hoitovajetta ja toisaalta merkittävät hyvinvointipanostukset odottavat soteuudistusta.

– YK varoitti jo syksyllä uhkaavasta mielenterveyskriisistä. Hallituksen olisi tärkeää kääntää kelkka ja toteuttaa terapiatakuu etupainotteisesti erillään hoitotakuusta. Tämä olisi ratkaisevaa paitsi inhimillisistä syistä, myös työllisyystavoitteen kannalta.

Politiikkatoimien lisäksi puoliväliriihessä hallituksen onnistumista punnitaan myös sen kannalta, kuinka uskottavan suunnitelman se kykenee luomaan julkisen talouden varalle pidemmällä aikavälillä. Demarinuoret painottaa kuitenkin tiedotteessaan, ettei liian nopeita sopeutustoimia ole syytä yhdistää kriisin jälkeiseen elpymiseen.

Demarinuorten toimenpide-esitykset puoliväliriiheen on julkaistu täällä.