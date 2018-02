Demarinuorten puheenjohtaja Senaatintorilla: ”Kyllä se jotain kertoo, että ihmiset ovat nyt alttiita lähtemään kaduille”

Helsingin Senaatintorilla aktiivimallin vastaisessa kansanpaljoudessa paikalla banderolleineen olivat myös Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi ja kansalaisaktiivi Oskari Ollikainen.

Mielenilmauksen järjesti SAK.

– Kyllähän tässä on kansa lähtenyt liikenteeseen. 140 000 allekirjoitusta on kansalaisaloitteella. Tietysti on selvää, että hyvällä asialla ollaan. Kun mielenilmaus järjetään, totta kai demarit olemme tukemassa mielellämme, Näkkäläjärvi toteaa keskellä mielenilmausta.

– Toivon, että hallitus ottaisi vielä uudelleen asian mietintään ja ainakin sen, ettei tulisi enää uusia leikkauksia työttömyysturvaan, Näkkäläjärvi sanoo.

Ihmisten pauhatessa puhetta on välillä vaikeaa kuulla.

– Näyttää olevan aika mukavasti porukkaa liikenteessä ja hyvä tunnelma, Näkkäläjärvi sanoo.

– Varmaan monia ihmisiä harmittaa tämän yhden päivän ajan muutokset liikenteeseen, mutta toisaalta siksi tässä ollaan, ettei aktiivimalli aiheuttaisi tosi isolle joukolle työttömiä ihan joka päivä ongelmia ja leikkauksia entisestään muutoinkin pieniin tuloihin. Ehkä me tämän kestämme. Osoitetaan nyt solidaarisuutta niille ihmisille, jotka eivät ole tarpeeksi voineet olla vaikuttamassa päätöksiin.

”Eihän se demokratiassa niin mene, että äänestetään päättäjät ja sen jälkeen istutaan mukisematta neljä vuotta”

Näkkäläjärvi muistuttaa, että demokratiaan kuuluu myös se, että voi vaikuttaa myös vaalien välillä.

– Eihän se demokratiassa niin mene, että äänestetään neljäksi vuodeksi päättäjät ja sen jälkeen istutaan mukisematta neljä vuotta ja otetaan vastaan kaikki ne päätökset, joita tulee. Kyllä pitää pystyä välillä lähettämään viestiä ja tämä on yksi keino niiden joukossa.

Näkkäläjärvi on pannut merkille, että verrattuna viime vaalikauteen, Sipilän (kesk.) hallituksen aikana ihmisiä on ollut usein kadulla osoittamassa mieltään.

– Kyllä se jotain kertoo, että ihmiset ovat nyt alttiita lähtemään kaduille ja hyvä niin. Tämä on ollut myös osoitus siitä, että tämä ei ole pelkästään mikään työttömien mielenosoitus, vaan tänne on tullut paljon myös ihmisiä, jotka kokevat solidaarisuutta ja haluavat olla mukana tukemassa työttömiä.

”Kyllä minä uskon, että suomalaiset ovat solidaarista kansaa.”

Kansalaisaktiivi Oskari Ollikainen painottaa, että Suomi on sopimusyhteiskunta, mutta sopimuksista pitää pitää kiinni.

– Niin kuin tuossa Elorannan Jarkko (SAK:n puheenjohtaja) sanoi, niin kilpailukykysopimus oli raskas sopimus ja sopimuksista pitää pitää kiinni. Siinä sovittiin, että hallitus ei leikkaa enää tällä kaudella työttömyysturvasta ja silti kummasti nyt aktiivimalli on tullut käyttöön ja sehän on ennen kaikkea leikkaus työttömien etuuksiin.

Iltalehden Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan niukka enemmistö suomalaisista hyväksyy ammattiyhdistysliikkeen mielenilmaisun ja siihen liittyvän lakkoilun.

– Kyllä minä uskon, että suomalaiset ovat solidaarista kansaa. Me haluamme kuitenkin olla heikomman puolella ja pitää myös heikompiosaisista huolta, Ollikainen toteaa.

Hän toivoo, että Sipilän hallitus miettisi nyt uudemman kerran aktiivimallia ja purkaisi sen.

Rönnholm: ”Järjetön malli”.

Senaatintorilla oli mukana muiden joukossa myös SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

– Tosi paljon on porukkaa ja niin kuin Elorannan Jarkko tuossa hienosti summasi, ihmiset ovat heikomman puolella.

Mikä viestin uskot täältä lähtevän hallitukselle?

– Lähtee se viesti niin kuin Antti Rinne sanoi, että talous kasvaa, hyvä juttu, työllisyys paranee, hyvä juttu, mutta minkä takia pitää leikata ihmisiltä sellaisessa tilanteessa, johon he eivät itse pysty vaikuttamaan. Se on järjetön malli, tarvitaan parempia malleja niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mitä ollaan hakemassa. SAK:lla on oma hyvä mallinsa, jossa on hyviä piirteitä.

– Nyt pitäisi antaa kansalaisaloitteelle asiallinen käsittely eduskunnassa ja miettiä aidosti, mihin ollaan pyrkimässä ja mikä siihen vastaa eikä tehdä sellaisia, jotka ovat 140 000 ihmisen oikeudentuntoa vastaan rikkoneet, Rönnholm sanoo.

SAK oli kutsunut eri puolueiden poliitikkoja keskustelemaan ja puhumaan torille. Yksi puhujista oli SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Olin Senaatintorilla muiden puolueiden edustajien kanssa. Viestini oli: On hyvä, että työllisyys kasvaa ja on hyvä, että talous kasvaa. Mutta on väärin, että Sipilän hallitus leikkaa työttömien toimeentuloa. Siksi SDP tulee perumaan #aktiivimalli:n leikkauksen. #äänityöttömälle pic.twitter.com/8ANnonayNn — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) February 2, 2018