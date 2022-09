Demarit vastustavat Lohjan synnytysosastotoiminnan lakkauttamista – ”Lapsella tulee olla oikeus turvalliseen syntymään”

Lohjan sairaalan synnytysosaston kohtalosta kantautuneet uutiset huolettavat SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmää. Demokraatti / Uusimaa

”Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit vastustavat Lohjan synnytysosastotoiminnan lakkauttamista”, aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Joona Räsänen (sd.) kiteyttää tiedotteessa.

”Toivottavasti päättäjät puolustavat laajalti synnytysosastoiminnan jatkamista”, Lohjan valtuuston puheenjohtajana ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtajana toimiva Räsänen jatkaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin rahoitusvaje on noin 90 miljoonaa euroa, ja viime viikolla sekä Länsi-Uusimaa että ruotsinkielinen Yle uutisoivat, että Lohjan sairaalan synnytysosaston toiminta voi joutua säästökohteeksi.

”Kohtuuttomia säästötoimenpiteitä ei tule tehdä edes Husin asioista päättävissä toimielimissä”, espoolainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Johanna Värmälä (sd.) sanoo.

”Eivätkä juurisyyt Husin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ole ratkaistavissa sulkemalla Lohjan sairaalan synnytysosaston toiminta”, raaseporilainen aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Petra Nummelin (sd.) jatkaa.

”Hus-alueen synnytysosastot ovat jo äärirajoilla”

VIHTILÄINEN kunnan- ja aluevaltuutettu Eeva Hiila (sd.) taas muistuttaa, että mahdollinen Lohjan synnytysosaston sulkeminen kasvattaisi terveydenhuollon kustannuksia tulevaisuudessa. Hiilan mukaan jo nyt sairaalan ulkopuolella tapahtuvat synnytykset ovat lisääntyneet, mikä itsessään lisää potilasturvallisuuden vaarantumista.

”Hus-alueen synnytysosastot ovat jo äärirajoilla, ja synnyttäjiä ohjataan Husin ulkopuolisiin yksiköihin tila- ja henkilöstöpulan vuoksi. Kätilöpulan yksi syy on se, ettei työtään pysty hoitamaan eettisesti kestävällä tavalla, eikä Lohjan sairaalan synnytysosaston henkilökunnan siirtäminen pääkaupunkiseudulle tule korjaamaan kätilöpulaa”, kentän hyvin tunteva, itsekin kätilönä työskentelevä Hiila kertoo arjen todellisuudesta tiedotteessa.

Lohjan sairaala on ainoa Husin alueen vauvamyönteisyyssertifikaatin saanut sairaala, hyvinvointialueen demaripäättäjät muistuttavat.

”Meidän tulee myös kantaa vastuu pitkällä aikavälillä: kun äitien ja lasten terveys vaarantuu, on tällä negatiiviset vaikutukset äiti-lapsisuhteelle. Jokaisella naisella on oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen synnytykseen. Lohjan sairaalan synnytysosastotoiminnan, ja näin ollen myös vastasyntyneiden valvontatoiminnan mahdollinen sulkeminen, on myös lapsikysymys, sillä lapsella tulee olla oikeus turvalliseen syntymään. Perheistä tulee kokonaisuudessaan pitää hyvää huolta”, ryhmä linjaa.

DEMARIPÄÄTTÄJIEN mukaan Husin säästötoimenpiteitä ei ole käsitelty Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa, vaikka hyvinvointialue tulee olemaan jatkossa yksi Husin omistajista.

”Siksi Husin päätöksenteossa olevilla omistajien edustajilla ei edes pitäisi olla valtuuksia heikentää palveluja. Jos säästöistä päätettäisiin nyt, Hus tekisi asukkaiden palveluja heikentäviä päätöksiä ohi nykyisten ja tulevien omistajiensa”, demariryhmä huomauttaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä pois kuntien vastuulta hyvinvointialueiden vastuulle. Husin toiminta varoineen ja velkoineen siirtyy Uudenmaan hyvinvointialueiden omistamaan HUS-yhtymään ensi vuoden alussa.