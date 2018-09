Demokraatin päätoimittaja selventää konsultin käyttöä: ”Tarvitsimme avuksemme digitaalisen liiketoiminnan osaajaa”

Ilta-Sanomat uutisoi tänään, että SDP on tilannut tohtori Nataliya Germanin Hafores-yhtiöltä konsulttityötä lähes 30 000 eurolla. German on puolueen hallintopäällikkö Ville Wallinin vaimo. Myös Demokraatti on kehittänyt toimintaansa Germanin avustamana vuosien 2017 ja 2018 aikana noin 20 000 eurolla.

– Tuloksemme on ollut tappiollinen tavalla, joka on laittanut meidät tekemään vaikeita ratkaisuja. Yleisesti lehtialan digitalisaatio on pakottanut myös Demokraatin suuriin muutoksiin ja etsimään parempaa ymmärrystä lukijoiden tarpeista. Tässä prosessissa tarvitsimme avuksemme digitaalisen liiketoiminnan osaajaa ja konsultointia, ja täältä puoluesihteerikin on varmasti tämän hyvän kirittäjän keksinyt, sanoo Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi, joka oli lehden toimitusjohtajana, kun yhteistyö alkoi.

– Kun Wallin tuli Demokraatin toimitusjohtajaksi helmikuussa 2018, keskeneräistä kehitystyötä ei ollut tarkoituksenmukaista lopettaa.

Yhteistyöprojekti päättyi alkusyksystä.

Kun puolue teki päätöksen konsulttipalveluiden tilauksesta, oli Wallin vielä konsulttihankkeen tehneen vaimonsa firman hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, mutta ei ole ollut kyseisissä tehtävissä yhtiössä enää viime toukokuun yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen jälkeen. Wallin ei ollut tekemässä päätöstä tilauksista.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kommentoi Ilta-Sanomille, että Wallinin vaimon toteuttamassa hankkeessa on ollut kyse kehitystyöstä.

– Hänellä on on oma yritys ja hän on tehnyt meille digitaalisten järjestelmien kehitystyötä ja uutta johtamisjärjestelmää niin, että meidän koko putiikkimme soittaisi paremmin yhteen.

Rönnholmin mukaan Wallinin vaimo on tekniikan tohtori ja toiminut aiemmin suuressa suomalaisessa pörssiyhtiössä useamman maaorganisaation kampanjoiden ja tekemisen yhteensovittamisessa.

– Nyt hän teki meille samaa tänä keväänä.

