Demokraatti selvitti – he harkitsevat SDP:n puoluesihteeriksi pyrkimistä

SDP:n puoluesihteerin tehtävään kohdistuu paljon kiinnostusta. Demokraatti selvitti, että ainakin kahdeksan henkilöä pohtii tai ei ainakaan sulje pois kisaan osallistumista. Moni kiinnostava nimi sanoo myös tällä kertaa ei.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm on kertonut, ettei tavoittele jatkokautta Jyväskylässä syyskuun alussa järjestettävässä puoluekokouksessa.

Toistaiseksi SDP:n puoluesihteerin tehtävään pyrkiviksi ei ole vielä ilmoittautuneita, mutta harkinta on päällä monilla.

Demokraatti kartoitti puhelinkierroksella potentiaalisilta, politiikan käytävillä pyöriviltä nimiltä, kiinnostaako puoluesihteerikisa.

Turun kaupungin yhteysjohtajana nykyään toimiva Matti Niemi kertoo harkitsevansa vakavasti.

– Olen käynyt paljon keskusteluja ihmisten kanssa eri puolilta puoluetta. Kesäkuun alkuun mennessä olisi tarkoitus tehdä päätöksiä, lähdenkö mukaan kisaan, Niemi sanoo.

Niemi on toiminut aiemmin niin pääministeri Sanna Marinin, valtiovarainministerien Jutta Urpilainen kuin Antti Rinne sekä europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natrin avustajana.

Vakavaa harkintaa kertoo tekevänsä yhtä lailla Hanna Kuntsi, joka toimii johtajana viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:llä. Hänellä on työhistoriaa Suomen Apteekkariliitosta, Palvelualojen ammattiliitosta ja SAK:ssa.

Kun Rönnholm valittiin puoluesihteeriksi vuonna 2017, häntä vastassa toisella äänestyskierroksella oli nimenomaan Kuntsi.

– Minä en ole tehnyt vielä päätöstä. Olen sanonut kaikille, jotka ovat kysyneet, että olen edelleen kiinnostunut, Kuntsi kertoo Demokraatille.

SDP:N poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen kertoo saaneensa kysymyksiä kiinnostuksesta lähteä kisaan niin omalta Pirkanmaan piiriltä kuin muutoinkin.

Vatanen kuitenkin toteaa, että kevään työkiireet ja muun muassa puoluekokousasioiden valmistelut ovat vieneet niin paljon aikaa, että pohdinnalle ei ole vielä ollut mahdollisuuksia.

– Kun on kyselty, onhan se harkittava, mutta ei ole vielä suinkaan harkinnan kanssa mitenkään valmista, Vatanen summaa.

Vatanen on aiemmin toiminnut muun muassa Sorsa-säätiön toiminnanjohtajana ja oli edellisellä kaudella puoluehallituksen jäsen.

– Kyllähän se harkinnassa on, vastaa PAMin Pohjois-Suomen (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) aluepäällikkönä toimiva Mikkel Näkkäläjärvi.

– Olisiko ollut alkuvuotta, ehkä tammikuussa, kun ensimmäiset kyselyt tulivat. Täytyyhän se nyt harkita, kun kyselyjä on sen verran eri puolilta maata tullut. Ei ole mitään päätöstä tehtynä asiasta, hän jatkaa.

Näkkäläjärvi toteaa kuulostelevansa nyt kentän ääniä, millaiselle puoluesihteerille olisi tilausta ja olisiko hänellä ominaisuuksia, joita tarvitaan.

– Ajattelen niin, että siihen pitää olla nostetta. Se mitä kenttä toivoo on tässä ratkaisevaa, ei niinkään se, kuinka kovasti olen itse pyrkimässä, hän pohtii.

Näkkäläjärvi arvioi tekevänsä kesäkuun aikana päätöksen. Hän toimi Demarinuorten puheenjohtajana (2016-2020). Rovaniemen kuntapolitiikassa hän on ollut mukana vuodesta 2017.

SDP:N puoluesihteerispekulaatioissa on esillä myös kansanedustaja, Joona Räsänen. Aikaisemmin Räsänen on työskennellyt myös muun muassa johtajana viestintätoimisto Milttonilla ja SDP:n poliittisen valmistelun päällikkönä.

Räsänen myöntääkin Demokraatille, että pyyntöjä ja kannustusta on tullut tasaisesti. Niitä on tullut niin ennen eduskuntavaaleja, joissa hän nousi takaisin Arkadianmäelle mutta myös sen jälkeen.

– En ole vielä päässyt siihen, että pystyisin tähän vastaamaan. Kaikkia kyselijöitä olen kiittänyt kannustuksesta, pidän sitä tärkeänä. Onneksi tällaisessa puolueessa voi kuitenkin luottaa siihen, että varmasti on paljon hyviä ehdokkaita tarjolla, jotka haluavat tähän isoon pestiin.

Mitään tavatonta kansanedustajan ja puoluesihteerin roolin yhdistäminen ei SDP:ssä olisi, mutta Räsäsellä on myös monia muita luottamustehtäviä, joihin osallistumista hän joutuu nyt kansanedustajana harkitsemaan uudelleen. Yleisenä periaatteena Räsänen pitää hyvänä, että tehtäviä jaetaan eri henkilöille.

Oman päätöksensä puoluesihteerikisaan lähdöstä hän arvioi syntyvän ennen juhannusta. Myös arkielämän järjestäminen siten, että aikaa jää lapsille, painaa Räsäsen punninnassa.

– Kyllä enemmän pohdinta on kohdistunut siihen, että todennäköisempää on se, että en olisi pyrkimässä kuin olisin pyrkimässä, hän sanoo.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN viestintäjohtajana työskentelevä Matti Hirvola toteaa, ettei ajatus puoluesihteerikisasta ole vieras.

– On sitä tässä toki pohdittu, mutta kyllä omalta osaltani on vielä harkinta aika varhaisessa vaiheessa. En pysty suuntaan tai toiseen arvioimaan, mikä on lopputulema. Puolueen näkökulmasta on pääasia, että keskitytään nyt puheenjohtajavalintaan, jotta jäsenet pääsevät keskustelemaan puolueen linjasta. Siinä mielessä en pidä puoluesihteerikysymystä tässä vaiheessa vielä erityisen ajankohtaisena, Hirvola sanoo.

Hirvolalla on työkokemusta muun muassa SDP:n ministerien erityisavustajana toimisesta, ay-liikkeestä sekä SDP:n puoluetoimistolta.

SDP:n ruotsinkielisen piirin puheenjohtaja Dimitri Qvintus toteaa, että juuri nyt suurin mielenkiinto keskittyy SDP:n tulevasta puheenjohtajasta kesäkuun lopulla alkavaan neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sekä puheenjohtajan valintaan yleensä. Hän ei suoraan kommentoi, mutta ei myöskään tyrmää kysymystä puoluesihteerin tehtävästä.

– Piirin puheenjohtajana keskityn edesauttamaan sitä, että jäsenvaali ja siihen liittyvät asiat sujuvat mahdollisimman mallikkaasti. On historiallista, että puolueen jäsenet pääsevät vaikuttamaan ensi kertaa tällä tavalla puheenjohtajan valintaan. Mitä tulee muihin puoluekokouksessa valittavien puoluejohdon paikkoihin, kyselyitä on tullut mukavasti eri puolilta Suomea, mutta oma pohdintani tämän asian suhteen ei vielä ole ollut päällimmäisenä mielessä. Se on ilmiselvää, että puoluesihteerin paikka on erittäin tärkeä, Qvintus muotoilee.

Qvintus on toiminut aiemmin muun muassa pääministerien Sanna Marin ja Antti Rinne erityisavustajana ja tällä hetkellä hän työskentelee kansainvälisen yhtiön pohjoisen alueen viestintä- ja vastuullisuusjohtajana.

Puolusihteeripohdinnoissa on ollut esillä myös Palvelualojen ammattiliitto PAMin toiminnanjohtaja Heidi Lehikoinen.

– Tässä vaiheessa en ole suuntaan enkä toiseen tehnyt mitään harkintoja. Suhtaudun asiaan aika avoimesti. Siis varsinaisesti ei ole mitään pyyntöä tullut, niin en ole myöskään tätä sen enempää toistaiseksi harkinnut, hän kommentoi.

ENTINEN kansanedustaja, toimitusministeristön kuntaministeri Sirpa Paatero kertoo, ettei ole lähdössä puoluesihteerikisaan. Pyyntöjä hänkin on saanut.

Paatero toteaa pitävänsä tärkeänä keskustelua puoluesihteerin valinnasta samalla, kun keskustelua käydään myös puheenjohtajan valinnasta.

– Ainakin itse olen yrittänyt virittää tästä keskustelua.

Pääministeri Sannan Marinin valtiosihteeri Henrik Haapajärvi on hänkin saanut kyselyjä lähteä tavoittelemaan puoluesihteeriyttä.

– Olen kiittänyt ajatuksesta. Ehkä itse näen, että juuri nyt tämän neljän vuoden puristamisen jälkeen ei ehkä ole se hetki, jolloin pystyisin antamaan siihen hommaan sitä, mitä se tarvitsisi puolueen seuraavien askeleiden ottamiseksi. En näe, että olisin ehdolla, mutta tehtävä on äärimmäisen mielenkiintoinen, toivon, että tulisi hyviä ihmisiä ehdolle, Haapajärvi sanoo ja toteaa vielä, ettei itse ole käytettävissä.

Käytettävissä ei ole myöskään pääministeri Sanna Marinin poliittinen erityisavustaja, SDP:n hallitusryhmän sihteeri Tuulia Pitkänen, vaikka painottaakin tehtävän olevan kiinnostava.

– Erittäin monet ovat minua siihen pyytäneet. Olen päättänyt olla tavoittelematta kyseistä tehtävää tämän syksyn puoluekokouksessa. Ehkä joskus, Pitkänen sanoo.

JENNY Suominen on siirtymässä sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) erityisavustajan tehtävistä sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtajaksi.

– En ole lähdössä. Olen aloittamassa kesäkuun alussa uudessa tehtävässä, Suominen toteaa puoluesihteerikisasta.

Myöskään kuntaministeri Sirpa Paateron erityisavustaja Valtteri Aaltonen ei tavoittele puoluesihteerin tehtävää.

– Olen sen kyllä sulkenut pois. En ole siinä joukossa, Aaltonen toteaa.

SDP:n järjestöpäällikkö Pekka Tuuria ei nähdä myöskään puoluesihteeriehdokkaiden joukossa.

– Minulla on talo ja perhe hoidettavana ja nykyinen vaativa tehtävä, Tuuri sanoo.

– Mielelläni tuen omassa työssäni, jossa olen ollut vuoden, seuraavaa puoluesihteeriä, jonka puoluekokous valitsee. Olen todella otettu, että olen tullut mainituksi tähän. Puoluesihteerin työ on kiinnostava tehtävä, joten olen päässyt seuraamaan työssäni kuuden vuoden ajan hyvin läheltä, hän toteaa.

Puoluesihteerin tehtävää ei tavoittele myöskään pääministeri Sanna Marinin erityisavustaja Iida Vallin.

Demokraatin tietojen mukaan siihen ei pyri myöskään EK:ssa johtavana asiantuntijana työskentelevä Paavali Kukkonen eikä puoluesihteerikisassa 2017 mukana ollut, tätä nykyä Helsingin ensikoti ry:n toiminnanjohtajana toimiva Tuomas Kurttila.

Entinen Demokraatin päätoimittaja, niin ikään vuoden 2017 puoluesihteerivaalissa mukana ollut Oulun kaupungin viestintäjohtaja Mikko Salmi ei myöskään lähde kisaan mukaan.

– En ole tällä kertaa lähdössä tavoittelemaan puoluesihteerin paikkaa, Salmi kertoo.