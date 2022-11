Demokraattien torjuntavoitto – ”Ei haluttu mitään järisyttävää muutosta”, suomalaisasiantuntijat arvioivat välivaaleja

Yhdysvaltain välivaalien lopputulos oli ”haaleampi” kuin odotettiin, arvioi professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ennusteita niukemmaksi jäänyt republikaanien vaalivoitto kielii hänen mukaansa siitä, että monet äänestäjät ovat lopulta tyytyväisiä asioiden nykytilaan.

- Ei haluttu mitään järisyttävää muutosta, äänestäjät selvästikin halusivat vakautta.

Heiskasen mukaan vallassa oleva puolue on yleensä hävinnyt välivaaleissa ainakin 40 paikkaa, jos istuvan presidentin kannatus on ollut noin 40 prosentin tuntumassa, kuten Joe Bidenilla tällä hetkellä on.

- Eli kyllähän tämä on republikaaneille huonompi tulos kuin odotettiin.

Hänen mukaansa selitystä voi etsiä muun muassa viime hetken sitoutumattomista äänestäjistä, joista enemmistö näyttää ovensuukyselyiden mukaan äänestäneen demokraatteja. Toisaalta kyse voi olla myös republikaaniehdokkaiden ”laadusta”, joka ei välttämättä ollut kovin hyvä, kuten republikaaninen senaatin vähemmistöjohtaja Mitch McConnell ennen vaaleja valitti.

ULKOPOLIITTISEN instituutin tutkija Maria Lindén luonnehtii välivaalien lopputulosta torjuntavoitoksi demokraateille. Puolueen äänestäjät vaikuttavat olleen aktiivisia, mikä voi liittyä moneen eri asiaan.

- Voi olla, että heihin vetosi kuitenkin viime kädessä median ja Bidenin paljon esillä pitämä huoli vaalikieltäjistä ja uhasta demokratialle, vaikka aiemmin mielipidemittauksissa näytti, ettei tämä teema ollut lyönyt läpi.

Toisaalta myös republikaanien voittoa povanneet ennusteet ovat voineet herättää halun vaikuttaa lopputulokseen, Lindén pohtii.

Heiskasen mukaan merkittävä tekijä oli myös aborttioikeuden puolustajien hyvä menestys. Korkein oikeus näyttää siis tehneen karhunpalveluksen republikaaneille päätöksellään aborttioikeuden rajaamisesta.

Republikaanien jättivoitto jäi siis tulematta, mutta esimerkiksi Floridassa puolue menestyi erittäin hyvin. Siellä kuvernöörinpaikkansa selkeästi uudistanut Ron DeSantis voi tarjota ikävän yllätyksen Donald Trumpin haaveille palata presidentiksi.

- Hän (DeSantis) on paljon nuorempi ja dynaamisempi, ja hänestä ilmiselvästi on Trumpin haastajaksi, Heiskanen arvioi.

Myös Lindén arvioi vaalituloksen antavan DeSantisille hyvän pohjan pyrkiä valtakunnanpolitiikkaan.

VAIKKA republikaanien enemmistö edustajainhuoneessa ei ole odotetun suuruinen, riittää se kuitenkin aiheuttamaan ongelmia Bidenille.

- Vaikeuksia tulee joka tapauksessa, riippumatta siitä, miten senaatissa käy, Heiskanen ennustaa.

Toisaalta erittäin pieni enemmistö on hankala myös republikaanien kannalta.

- Siitä seuraa se, että puolueen sisäiset ristiriidat ja erimielisyydet muuttuvat ratkaiseviksi, Lindén sanoo.

Koska puolueet ylittävästä yhteistyöstä on nykyisin tullut harvinaista, puolueiden rivit eivät voi rakoilla, jos lakiesityksiä halutaan saada läpi, Lindén perustelee.

Lindénin mukaan alustavasti näyttää myös siltä, että vaaleissa nähtiin niin sanottuja ”split ticketejä” eli yhden äänestäjän äänten jakautumista eri puolueille virasta riippuen. Tutkija pitää ilmiötä kiinnostavana siihen nähden, kuinka paljon identiteettipolitiikka ja kahtiajako Yhdysvalloissa nykyisin korostuu.

