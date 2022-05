Deppin ja Heardin ruma riita loppusuoralle – kumpikin vaatii toiselta hulppeita korvauksia

Toisensa oikeuteen haastaneiden näyttelijöiden ja ex-avioparin Johnny Deppin ja Amber Heardin oikeusdraama siirtyi perjantaina valamiesten eli juryn käsittelyyn.

Oikeudenkäynnin loppulausunnoissa Deppin asianajaja kehotti valamiehistöä toteamaan Heard syylliseksi kunnianloukkaukseen perheväkivaltasyytösten vuoksi ja antamaan Deppille ”oma elämänsä takaisin”.

Asianajajan mukaan Depp ei ole se hyväksikäyttäjä, joksi tämän ex-vaimo häntä väittää, vaan oikeudenkäynnissä on vaakalaudalla miehen maine.

Depp ja Heard ovat viettäneet kumpikin useita päiviä todistajanaitiossa televisioidun oikeudenkäynnin aikana. Oikeudenkäynti on houkutellut päivittäin katsojiksi satoja Pirates of the Caribbean -elokuvasarjan faneja.

Tapaus on nostanut pinnalle kysymyksen, saako erittäin tunnettu ihminen, kuten pitkän elokuvauran tehnyt Depp, oikeuden edessä etua maineestaan.

Puntaroitavana ovat molempien väitteet myös toistensa parisuhdeväkivallasta.

Ex-pari syyttää toisiaan kunnianloukkauksesta ja herjauksesta, minkä ohella juryn puntaroitavana ovat molempien väitteet toistensa parisuhdeväkivallasta. Depp, 58, vaatii entiseltä vaimoltaan 50 miljoonan dollarin korvauksia. Heardin, 36, korvausvaade vastakanteessa on 100 miljoonaa dollaria.

Kummankin esittämät korvausvaatimukset perustuvat oleellisesti sille, että he katsovat näyttelijänuransa kärsineen vakavasti kiistansa tuoman kielteisen julkisuuden myötä.

Heardin asianajajan arvion mukaan Heard on menettänyt 45-50 miljoonaa dollaria sivu suun menneiden elokuva- ja tv-roolien takia.

Deppin oikeuteen tuomat asiantuntijat taas totesivat, että Depp menetti 22,5 miljoonaa dollaria yksistään Pirates of The Caribbean -sarjan kuudennen elokuvan roolin menetyksen myötä.

Valamiehistö jatkaa jutun parissa tiistaina.