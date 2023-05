Dmitri Peskov: Venäjän puolelle yritetty tunkeutua Ukrainasta

Ukrainalainen sabotaasiryhmä on yrittänyt tunkeutua Venäjän puolelle Belgorodissa Ukrainan rajan läheisyydessä, sanoi Kremlin edustaja Dmitri Peskov venäläisten uutistoimistojen mukaan. Peskovin mukaan Venäjän presidentille Vladimir Putinille on kerrottu yrityksestä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Peskovin mukaan sabotaasiryhmän tarkoituksena on viedä huomio pois siitä, että Ukraina on menettänyt Bahmutin kaupungin Itä-Ukrainassa. Ukraina on myöntänyt, että venäläiset ovat päässeet kaupunkiin, mutta väittää, että ukrainalaisia joukkoja on edelleen osissa kaupunkia.

Ukraina kiisti tuoreeltaan, että sillä olisi mitään tekemistä ryhmän kanssa.

- Ukraina seuraa kiinnostuneena Belgorodin alueen tapahtumia, mutta sillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa, kirjoitti Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak Twitterissä.