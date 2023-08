DN: Ruotsissa nostetaan terroriuhkatasoa tasolle 4 ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2016

Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan 3:sta 4:ään, uutisoi Dagens Nyheter. Tasoa nostetaan ensimmäistä kertaa tasolle neljä sitten vuoden 2016. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ruotsissa uhan tasoa arvioi terroriuhan arvioinnin kansallinen keskus NCT, mutta päätöksen tason nostamisesta tekee turvallisuuspoliisi Säpo. Terroriuhkaa arvioidaan asteikolla 1-5.

Taso neljä tarkoittaa suurta uhkaa. Sen mukaan on suuri todennäköisyys sille, että toimijoilla on aikomus ja kyky tehdä hyökkäyksiä. Se edellyttää, että Ruotsille on olemassa konkreettinen uhka.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo järjestää tänään kello 14 Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, johon osallistuu Säpon johtaja Charlotte von Essen.

Useat Koraanin polttamiseen tai muuhun tuhoamiseen liittyneet tapaukset Ruotsissa ovat kirvoittaneet viime aikoina voimakkaita vastareaktioita islamilaisessa maailmassa.

HEINÄKUUN lopussa Säpo arvioi, että Ruotsin turvallisuustilanne oli heikentynyt, mutta terroriuhkan tasoa ei nostettu. Säpo sanoi tuolloin, että Ruotsi oli muuttunut ”varteenotettavasta” kohteesta ”ensisijaiseksi” kohteeksi terroristi-iskuille.

Koraanin polttojen vuoksi myös Ruotsin hallitus ilmoitti elokuun alussa turvallisuustoimista. Silloin pääministeri ja oikeusministeri kertoivat, että Ruotsin sisärajavalvontaa tehostetaan. Lisäksi hallitus ilmoitti haluavansa muuttaa Ruotsin järjestyslakia, jotta Koraanin polttamiset saadaan loppumaan.

Dagens Nyheterin mukaan Ruotsin terroriuhkataso oli viime kerran tasolla neljä vuosina 2015-2016. Silloin tasoa nostettiin, kun äärijärjestö Isis vaati terroritekoja Eurooppaa vastaan ​​ja Ruotsi oli ottanut vuonna 2015 vastaan ​​poikkeuksellisen paljon pakolaisia, Dagens Nyheter kertoo.

Korkeinta viidennen tason uhkatasoa ei ole koskaan otettu Ruotsissa käyttöön. Korkein taso vaatisi, että terrorin konkreettinen uhka olisi välitön.

SUNNUNTAINA Britanniassa julkaistiin uudet matkustustiedotteet, joiden mukaan on erittäin todennäköistä, että terroristit yrittävät tehdä iskuja Ruotsissa.

Suomen ulkoministeriö sanoi tällä viikolla STT:lle, että se pitää Ruotsia edelleen turvallisena matkailumaana. Ruotsia koskevassa matkustustiedotteessa turvallisuustaso pysyy ennallaan eli lievimmällä tasolla. Kynnys tiedotteen muuttamiseen olisi korkealla, ulkoministeriöstä sanottiin.