Dödspatrullen-tutkinta: poliisi epäilee, että Suomeen on tuotu yli 350 kiloa huumeita

Poliisi epäilee, että Suomeen on tuotu muun muassa yli 350 kiloa huumeita ja yli miljoona lääkeainetablettia ruotsalaiseen Dödspatrullen-rikollisverkostoon liittyvässä jutussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan esitutkinnan aikana otettiin kiinni 30 ihmistä, joista 17 on edelleen vangittuina. Rikoksista epäillyt ovat syntyneet pääosin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella. Heidän joukossaan on useita kansalaisuuksia.

Poliisin mukaan nyt selvitetyllä rikoskokonaisuudella on suora vaikutus Suomen huumausainemarkkinaan. Lisäksi poliisin mukaan on uusi ilmiö, että ruotsalainen järjestäytynyt rikollisuus on näin vahvasti osallisena suomalaisessa huumekaupassa.