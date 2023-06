Dokumenttisarja Suomen viisikosta ei ”paljasta” mitään eikä luo ”kohuja” tai klikkiotsikoita, mutta on silti poikkeuksellinen

Suomalainen dokumenttielokuva on ollut tunnettua maailmalla jo pitkään. Totuuden nimissä on kuitenkin sanottava, että tällä tarkoitetaan lähinnä niitä piirejä, joissa dokumentteja katsotaan paljon. Jari Sedergren

Tähän voi tulla muutos. Suoratoistokanavien mukaantulo laajentaa markkinoita parhaimmillaan globaaliksi. Viisikymmentä vuotta toiminut HBOMax on tehnyt paljon menestyksekkäitä draamasarjoja Sinkkuelämästä Game of Thronesiin, ja juuri valmistunut Mia Halmeen ohjaama dokumenttisarja Viisi valittua tulee saamaan mitä ilmeisimmin suuren levikin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. A-luokan vientituote siis myös maabrändille.

DOKUMENTTISARJAN seurantakohteena on Sanna Marinin johtama, naispuheenjohtajista koostuva hallitusviisikko, joilla oli vahva johtava asema myös puolueissaan. Viisikko käsitti kauden aikana lopulta kahdeksan ministeriä erojen ja äitiyslomien myötä. Seitsemän heistä oli naisia ja juuri he saavat dokumentissa äänen. Uskallan sanoa, että rehellisen äänen, väliin myös tunteikkaan.

Koronapandemia vuodesta 2020 ja Ukrainaan kohdistunut hyökkäyssota 2022 muutti rajusti asetelmia hallitusohjelmaan kirjatusta. Samaan aikaan erityisesti politiikan naisiin kohdistuva paine sai käsittämättömät mittasuhteet ja ajoittain vähintäänkin kieron luonteen erityisesti sosiaalisessa mediassa. Mitä tahansa tekikin, se oli väärin, kertoo pääministeri, eikä liioittele yhtään.

Ajatusleikki siitä, että vastaava dokumentti olisi tehty miesministereistä, osoittautuu vaikeaksi. Vaikka kamerat eivät pääse joka paikkaan – eivät ne koskaan pääse – avautuvat naisministerit, joista neljällä on pieniä lapsia, avoimesti myös perhesuhteistaan. Juuri perheisiin liittyvissä asioissa miesministereitä on julkisuudessa kohdeltu lempeämmin, eikä kasvatuksesta tai perheen ja työn yhdistämisestä ole paljon kyselty.

Dokumenttisarjan aloitus kertoo kuitenkin siitä, mistä hallitsemisessa on kyse, nimittäin vallasta ja siitä, kuinka sitä käytetään. Naisten poliittiseen valtaan näyttää erityisesti liittyvän ajatus voimaantumisesta, rohkeudesta, pelottomuudesta.

Kukaan ei halua saada ikuisia vammoja edes politiikassa ja politiikasta.

Poliittista valtaa käyttävillä naisilla on ollut esikuvia ja he tietävät hyvin olevansa sellaisia myös itse. Sarjan vaikuttavuuden arvovalinnat ovat peittelemättömästi naisten puolella. Dokumentin poikkeuksellisuus on juuri siinä, että puhe keskittyy naisiin ja esimerkiksi käsite tasa-arvo pulpahtaa esiin vain harvoin.

Politiikkaa ja sen ympärillä käytyä keskustelua seuranneille yllätyksiä on tarjolla varsin vähän. Käsittelytapa myös välttelee kohujen rakentamista ja ehkä päähenkilöt ja me katsojatkin olemme saaneet niistä tarpeekseen. Dokumenttisarja ei ”paljasta” mitään eikä luo ”kohuja” tai klikkiotsikoita.

ON tietysti selvää, että kansainvälinen yleisö ei juurikaan tunne suomalaisen politiikan taustoja. Siksi tietynlainen rautalangasta vääntäminen on tarpeen. Jälki on tässä suhteessa kiitettävää: kärryiltä putoamisen pelkoa ei ole.

Myös dokumentaarisen ja uutisaineiston käyttö pysyy hanskassa, siitä ei tule merkityksetöntä silppua, vaan toimii hyvin muistiin palauttamisen välineenä.

Ministerit kertovat haastatteluissa tunnelmistaan ja selviämisestään vaikeissakin paikoissa. Selviäminen vaatii kovettamista, panssaria, ja erityisesti keskittymistä asioihin ja niiden hoitamiseen. Kukaan ei halua saada ikuisia vammoja edes politiikassa ja politiikasta. Se on hyvä opetus kiihkeiden tunteiden keskellä toimiville poliitikoille aina ja kaikkialla.