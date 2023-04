Donald Trump todisti tuntien ajan petosjutussa suljettujen ovien takana

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump antoi torstaina New Yorkissa useiden tuntien pituisen todistuksen valan vannoneena. Todistus ei liittynyt oikeusjuttuun, josta Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Suljettujen ovien takana annettu todistus liittyi siviilioikeudelliseen juttuun, jossa Trumpia ja kolmea hänen lastaan epäillään petoksesta liiketoiminnassa. Trump on tuominnut kaikki häneen kohdistuvat oikeusjutut poliittisena ajojahtina.

Trumpia vastaan on nostettu rikossyytteet jutussa, joka liittyy epäiltyihin pornonäyttelijän vaikenemisesta vuonna 2016 maksettuihin rahoihin. Esiintyjänimellä Stormy Daniels tunnettu näyttelijä Stephanie Clifford on kertonut olleensa Trumpin kanssa seksisuhteessa, josta hänen haluttiin vaikenevan presidentinvaalien alla. Trump on kiistänyt suhteen.