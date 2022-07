”Donald Trumpilta puuttui rohkeutta toimia” – Biden arvosteli edeltäjäänsä Capitolin tapahtumista

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kritisoinut edeltäjäänsä Donald Trumpia siitä, kuinka tämä ei ryhtynyt toimiin kannattajiensa hyökätessä Yhdysvaltain kongressitaloon vuoden 2021 tammikuussa.

Bidenin mukaan poliisit olivat vuoden 2021 loppiaisen todelliset sankarit. Hän kuvaili ”rohkeiden lainvalvojien” olleen kolmen tunnin ajan ”helvetissä”.

- Verta valuen, verilöylyn ympäröimänä, kasvokkain kukistetun presidentin valheita uskovan hullaantuneen lauman kanssa, Biden kuvaili.

Trumpilta sen sijaan puuttui Bidenin mukaan rohkeutta toimia. Hän sanoi Trumpin seuranneen tapahtumia kolmen tunnin ajan yksityisen ruokasalinsa suojista.

- Et voi olla vallankaappauksen puolella ja poliisien puolella. Et voi olla vallankaappauksen puolella ja demokratian puolella. Et voi olla vallankaappauksen puolella ja amerikkalaisuuden puolella, Biden lisäsi.