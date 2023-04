Dosentit nurkkaan ja väärin viestivältä Yleltä rahat pois

Keskustelu ekonomisti Sixten Korkmanin näkemyksistä Ylen haastattelussa saa surkuhupaisia kierroksia. Heikki Sihto Demokraatti

Tutkijoiden yhteiskunnallinen arvostus ei ole ilmeisesti kehittynyt Sipilän hallituksen ajoista, jolloin pääministeri puhui väheksyen ”kaiken maailman dosenteista”.

Kaiken maailman dosentit -ilmausta Sipilä käytti A-Studiossa puhuessaan yhteiskuntasopimuksen kaatuneesta palkkakuriohjelmasta, jota moni tutkija oli kritisoinut.

Tämän viikon lauantaina Yleisradion Ykkösaamun haastattelussa Korkman puolestaan piti kokoomuksen kuuden miljardin euron menoleikkauksia tulevan vaalikauden aikana poliittisesti epärealistisina ja talouspoliittisesti toimimattomina.

Muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ihmetteli Twitterissä, että eikö Korkman huomioi, että vaalit on pidetty ja sekä kokoomus että perussuomalaiset saivat kansalta suurimman valtakirjan.

Kun kuuntelee @SixtenKorkman lausuntoja, niin tuntuu että siinä ei lainkaan huomioida, että vaalit on pidetty. Kyytiä saivat sekä Kokoomus, että Perussuomalaiset, jotka kuitenkin saivat kansalta suurimman valtakirjan. Sekin kannattaa demokratiassa muistaa. #talous #kokoomus #ps — Arto Satonen (@artosatonen) April 16, 2023

Satosen näkemys demokratiasta on mielenkiintoinen. Vaalit on pidetty ja kaikki pulinat pois, eri mieltä olevat vaietkoon neljäksi vuotta?

Myös Satosen näkemys tutkijoiden yhteiskunnallisesta roolista on erikoinen. Ilmeisesti hänen mielestään paras tietämys asioista asuu eduskunnassa eikä tätä asemaa saa eri mieltä olevat tutkijat keikuttaa. Toivottavasti tutkijat sentään saavat mahdollisen porvarihallituksen ajan hallinta-alamaisina tutkia aiheita, jotka saattavat kyseenalaista vallassa olevaa ideologiaa.

Twitterissä Satosen ulostulo synnytti laajan keskustelun. Muun muassa SDP:n uusi kansanedustaja Pinja Perholehto pohti, pitääkö jatkossa asiantuntijoiden sensuroida näkemyksiään vain siksi, että ne miellyttäisivät kulloinkin suurimman puolueen paikkaa pitäviä.

Demokratiaan ei kuulune ajatus siitä, että asiantuntijoiden pitäisi sensuroida omia näkemyksiään vain siksi, että ne miellyttäisivät kulloinkin suurimman puolueen paikkaa pitäviä. https://t.co/IUWP4RzOhS — Pinja Perholehto 🇺🇦 (@pinjaperholehto) April 16, 2023

SYVEMMÄLLE somekommentoinnin likakaivoon kaivautuivat ne, jotka löysivät Korkmanin haastattelusta Ylen vaaliman salajuonen, jolla kaivetaan maata porvarihallituksen ja etenkin perussuomalaisten jalkojen alta. Tämä ulottui aina Ylen viihdeohjelmiin saakka. Osa kommentoijista ihmetteli, miksi Yle tekee satiiria vain oikeistohallitusten aikana. Samalla unohtaen esimerkiksi Marin hallituksen ajan lukuisat poliittiset sariirit. Tässä keskustelussa oli sama ajatus kuin Arto Satosen ajattelussa: jos et toista meidän sanomaamme, toistat väärää sanomaa.

Siivotumpi lopputulema tästä Ylen roolia koskevasta somekeskustelusta oli se, että Ylen rahoitusta pitäisi leikata kovalla kädellä.

Myös Ylen toiminnan laajempaa alasajoa toivottiin. Se on mielenkiintoinen näkemys aikana, jolloin Euroopassa käydään fyysistä sotaa ja informaatiosotaa, joka koskee myös suomalaisia. Yle-verosta ja mahdollisista Ylen toiminnan puutteista huolimatta Yle taitaa olla televisio- ja radiolähetyksillään parhaiten suomalaiset tavoittava media. Pelkästään Ylen puoli yhdeksän uutislähetyksellä on keskimäärin noin miljoona katsojaa joka ilta. Se on someaikana huikea määrä suomalaisia.