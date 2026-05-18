Työmarkkinat

18.5.2026 09:48 ・ Päivitetty: 18.5.2026 09:48

Droonihälytys poiki vaatimuksen lakikirjauksesta: Palkanmaksu turvattava viranomaisten ohjeita noudattaville

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

Ammattiliitto Pro vaatii työministeri Matias Marttiselta (kok.) lainsäädäntömuutosta, joka turvaa työntekijöiden palkanmaksun tilanteissa, joissa he noudattavat viranomaisten antamia ohjeita tai kehotuksia.

Pron mukaan tarve lainsäädännön täsmennykselle nousi viime viikolla annetuista työnantajalausunnoista, joiden perusteella asiassa on ilmennyt merkittävää epäselvyyttä. Pron mielestä tilanne on ratkaistava ripeästi.

Viime perjantaina Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla annettiin aamuyöllä vaaratiedote alueella mahdollisesta liikkuvasta vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Vaaratiedotteessa ihmisiä kehotettiin pysyttelemään sisätiloissa.

Julkisuudessa työnantajapuolen edustajat katsoivat, että jos työntekijä jää pois töistä tällaisessa tilanteessa, ei työntekijälle tarvitse maksaa palkkaa.

Pron mukaan työnantajaa sitova huolellisuusvelvoite kattaa työntekijän hengen ja terveyden suojaamisen. Tästä näkökulmasta on selvää, ettei työntekijälle saa syntyä taloudellista pakkoa jättää noudattamatta viranomaisohjeita.

– On itsestään selvää, että viranomaisohjeita on noudatettava, eikä työntekijän pidä koskaan joutua valitsemaan palkan ja turvallisuutensa välillä. Lainsäädännön on oltava yksiselitteinen ja sen tulee tukea tätä lähtökohtaa, ei heikentää sitä, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo tiedotteessa.

Ennen lainsäädäntömuutoksia olisi Pron mielestä tärkeää, että työmarkkinaosapuolet pääsisivät yhteiseen tulkintaan asiasta.

– Paras ratkaisu syntyisi siitä, että työnantaja- ja palkansaajapuoli yhdessä sopivat selkeän linjan. Epäselvyydelle ei ole nyt varaa, Simola summaa.

