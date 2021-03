Ecuadorilainen poliisi pidätettiin uhanalaisten kilpikonnien salakuljetuksesta

Ecuadorissa pidätettiin maanantaina poliisimies, jota epäillään maakilpikonnien salakuljetusyrityksestä Galapagossaarilla. Viranomaiset kertoivat sunnuntaina Baltran saaren lentoasemalta löytyneestä matkalaukusta, jonka sisällä oli 185 kilpikonnanpoikasta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mantereen puolelle matkalla ollut laukku löydettiin rutiinitarkastuksessa. Sen sisällä olevat kilpikonnat oli kääritty muoviin. Kymmenen poikasta löydettiin kuolleina.

Myöhemmin poikasia on kuollut viisi lisää, mahdollisesti niiden kokeman stressin vuoksi, Ecuadorin ympäristöministeriö kertoi maanantaina. Korkeintaan muutaman kuukauden ikäisiksi arvioidut kilpikonnanpoikaset on siirretty hoitoon paikalliseen kilpikonnien kasvatuskeskukseen.

Eläinlääkärin lausunnon mukaan laukusta löytyneet poikaset eivät voi kovin hyvin.

Galapagos Conservancy -järjestön johtaja Wacho Tapia arvioi sunnuntaina lausunnossa, että poikaset oli viety pesistä Santa Cruzin saarella.

– Poikaset olivat löydettäessä karmeassa kunnossa ja vaikuttivat erittäin alipainoisilta, Tapia kuvaili.

Syyttäjän mukaan pidätettyä poliisimiestä syytetään luontoon ja villieläimiin kohdistuneesta rikoksesta. Eläinten salakuljettaminen Ecuadorille kuuluvilta saarilta voi johtaa 1–3 vuoden vankeustuomioon.

Osa kilpikonnista äärimmäisen uhanalaisia

Galapagos Conservancy -järjestön mukaan saarilla on ollut yhteensä 15 erillistä kilpikonnalajia, joista kolme on kuollut sukupuuttoon. Lajeista kuusi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi, mukaan lukien Santa Cruzilla tavattu kilpikonnalaji.

Maailmankuulut jättiläiskilpikonnat saapuivat saarille useita miljoonia vuosia sitten. Niiden uskotaan tulleen saarelle merivirtojen mukana. Nyt kilpikonnapopulaatio on kooltaan noin 10–15 prosenttia siitä, minkä sen on arvioitu olleen, järjestö kertoo. Kilpikonnien katoamiseen ovat vaikuttaneet metsästys ja ihmisen saarille tuomat vieraslajit.

Maakilpikonnat voivat kasvaa noin 1,5–1,8 metrin kokoisiksi ja elää yli sata vuotta.

Ecuadorille kuuluvat Galapagossaaret ovat YK:n kulttuurijärjestö Unescon maailmanperintökohteiden listalla. Saaret sijaitsevat noin tuhat kilometriä länteen Ecuadorin rannikosta. Galapagossaarilla asuu vakituisesti vain noin 30 000 ihmistä.