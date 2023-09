”Eduskunnan ainoa kommunisti” avautuu: ”Näin teki myös Hitler”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula on avannut sanaisen arkkunsa hallituksen rasismitiedonannosta, joka julkaistiin eilen kohun saattelemana. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kontula on päivittänyt pitkän viestiketjun X:ään, jossa hän kutsuu itseään ”eduskunnan ainoaksi kommunistiksi”. Koska hallitus on päättänyt selvittää myös mahdollisuuden kriminalisoida kommunismin symbolien käyttämisen, hän katsoo velvollisuudekseen kommentoida asiaa.

– Ensinnäkään, mitään erityisen uutta tässä ei ole. Kokoomus on ollut kieltämässä äärioikeiston aplodeeratessa kommunistista toimintaa ennenkin. Se ei varsinaisesti ole sen historian ylevimpiä hetkiä, vaikka mistä kulmasta tarkastelisi. Tällä kertaa mallia on ilmeisesti haettu Puolasta (tuosta poliittisten oikeuksien esimerkkimaasta), jossa vastaavanlainen kytkös natsismin ja kommunismin välille on jo viety lakiin.

Kontulan mukaan kopiointi osoittaa hallituksen heikkoa aatehistoriallista ymmärrystä.

– ”Natsismi” on yhden maan yhteen lyhyehköön ajanjaksoon assosioituva fasismin sovellus. Sen tunnuksien kiellot maailmalla perustuvat tämän fasismin alamuodon ja Hitlerin Saksan vahvaan yhteyteen. On vahvasti kyseenalaista, onko mitään ”natsismia” sen ulkopuolella olemassakaan. ”Kommunismi” taas on yksi suurista ideologioista. Vaikka puhuttaisiin vain rajatusti vasemmistolaisesta kommunismista, kyse on valtavasta määrästä sovelluksia eri puolilla maailmaa noin 200 vuoden ajanjaksolla.

– Jos ”natsismille” haluttaisiin tasapainosyistä löytää vasemmistosta vastapari, se voisi olla esimerkiksi Stalinin ajan Neuvostoliiton käyttämät tunnukset.

Kontula kirjoittaa, että ”jokainen itseään kunnioittava oikeustodiktatuuri aloittaa tietysti toimintansa kieltämällä kommunistit”.

– Näin teki myös Hitler.

Kontula sanoo olevansa skeptinen, että kommunistiseen symboliikkaan yleisellä tasolla kohdistuva kielto voitaisiin muotoilla yhteensopivaksi kansainvälisten ihmisoikeussitoumusten kanssa. Kontulan mukaan hän ei kannata myöskään muiden poliittisten symbolien kieltämistä.