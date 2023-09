Eduskunnan puhemiesneuvosto: ”Ainoastaan kahvin, teen tai veden nauttiminen kokouksissa on soveliasta”

Eduskunnan puhemiesneuvoston pöytäkirjasta on tänään erikoinen merkintä. Johannes Ijäs Demokraatti

”Keskusteltiin ruokailusta valiokuntien kokouksissa ja puhemiesneuvosto totesi, että ainoastaan kahvin, teen tai veden nauttiminen kokouksissa on soveliasta”, pöytäkirjassa lukee.

Demokraatti tavoitti puhemiesneuvoston sihteerin Tuula Kuloveden kommentoimaan, mistä asiassa on kyse.

Kulovesi kertoo, että puhemiesneuvosto oli jo viime tiistaina käsitellyt täysistuntokäytänteihin liittyvää muistiota.

Muistion mukaan ”täysistuntosaliin ei ole soveliasta tuoda ruokia tai juomia. Makeispussit tms. tulee sijoittaa laatikoihin”.

Kulovesi kommentoi täysistuntoihin liittyvän muiston olevan vanhan muistion päivitys.

– Runko on sama, se on ollut monta vuotta muuttumattomana.

Hän toteaa, että muistiota käsiteltäessä olivat nousseet esiin myös valiokunnan ruokailukäytännöt.

– Saliin ei ole suotavaa tuoda ruokia ja juomia. Keskustelun yhteydessä tuli esille, että ilmeisesti valiokuntia on aiheellista ohjeistaa samasta aiheesta. Se kirjattiin tänään perjantaina puhemiesneuvoston pöytäkirjaan.

Kulovesi toteaa, ettei ohjeisiin liity mitään dramatiikkaa.

– Ilmeisesti tällä vaalikaudella tai aiemmin on ollut sellaista, että edustajat eivät ole ehkä miettineet loppuun saakka ja he ovat saattaneet ruokailla täysistunnossa.

DEMOKRAATTI tavoitti myös puhemiesneuvoston jäsenen Tuula Haataisen, jolla on myös aiempaa varapuhemieskokemusta, kommentoimaan asiaa.

Hän kertoo, että perjantaisen puhemiesneuvoston pöytäkirjakirjauksen taustalla on se, että on ollut havaintoja siitä, että eduskunnan istuntosalissa on hörpitty vettä ja jotkut kansanedustajat ovat syöneet jotain. Tällaista ei ole pidetty edustajan arvokkaaseen käyttäytymiseen kuuluvana.

– Pastilleja nyt saa olla laatikossa ja niitä saa ottaa.

Haatainenkin toteaa, että täysistuntokäytänteistä keskusteltaessa esille oli noussut yhtä lailla myös valiokuntatyö.

– Ihmisillähän on useita valiokuntia. Oikeasti edustajilla jää lounastaukoja pitämättä. Osa on ottanut eväitä valiokuntaan, Haatainen kertoo edustajien kiireisestä työstä.

Tästä huolimatta puhemiesneuvostossa tarkennettiin perjantaina, että valiokunnissa on samat periaatteet kuin täysistunnossa. Ruokailla ei pitäisi.

– Todettiin, että vettä saa juoda ja kahvikupin tuoda, se ei ole häiritsevää.

TUULA Kulovesi kertoo, että täysistuntokäytänteisiin liittyvä muistio ei päivittynyt kuin äänestyskäyttäytymisen osalta.

Uutta ohjeissa on muun muassa se, että ”ennakoimaton äänestys pyritään järjestämään sen esittämistä seuraavan päivän istunnossa”.

Käytännössä tällä pyritään estämään esimerkiksi opposition suorittamat yllättävät pöytäämiset täysistunnoissa, mikä on joidenkin kiistanalaisten lakiesitysten kohdalla johtanut siihen, että hallituksen kansanedustajat ovat joutuneet enemmistöä varjellakseen päivystämään eduskunnassa.

Kulovesi toteaa, että asiaan liittyvissä tilanteissa ei esimerkiksi voitaisi vastalauseista arvioida, että olisi tulossa äänestyksiä.

Täysistuntojen käytäntöön liittyvässä muistiossa otetaan vanhastaan kantaa myös muun muassa edustajien pukeutumiseen. Siitä opastetaan seuraavasti:

Edustajan vakaaseen ja arvokkaaseen esiintymiseen on vakiintuneen käytännön mukaisesti katsottu kuuluvan asiallinen ja siisti pukeutuminen (vähintään ”business / smart casual”). Myöskään selkeän mielenilmauksen osoittaminen pukeutumisella ei kuulu parlamentaariseen käytökseen. Esimerkiksi paitojen, kookkaiden rintamerkkien, huivien, pantojen, liinojen, maskien tai muiden vastaavien käyttö, joilla osoitetaan kannatusta tai vastustusta jotakin poliittista, yhteiskunnallista tai kaupallista asiaa tai liikettä kohtaan, ei kuulu parlamentaariseen pukeutumistapaan. Edustajien pukeutumiselta edellytetään neutraalisuutta. Puhemiehet ohjaavat tarvittaessa pukeutumisetiketin tulkinnassa.