Eduskunnan turvallisuusjärjestelyjä parannetaan – edessä uusi remontti

Hiljattain peruskorjattu Eduskuntatalo joutuu uuteen remonttiin. Ensi vuonna alkavassa remontissa tehdään muutoksia kaikilla henkilösisäänkäynneillä.

Eduskunnan apulaistiedotuspäällikkö Rainer Hindsberg kertoo, että muutostöiden syynä on turvallisuus.

– Muutokset liittyvät meidän turvallisuusjärjestelyihin, joita me emme voi avata julkisuuteen, Hindsberg sanoo.

– Vaikka turvallisuusjärjestelyitä tulee lisää, me emme näe, että ne olisivat ristiriidassa avoimuuden kanssa. Avoimuus säilyy.

Eduskuntataloon tehtiin laaja remontti vuosina 2015–2017. Hindsbergin mukaan nyt tehtävien lisämuutosten taustalla eivät ole suunnitteluvirheet aiemmassa remontissa.

– Kymmenen vuoden aikana on tapahtunut paljon. Kun aiemman peruskorjauksen suunnittelussa lähdettiin liikkeelle, meillä oli käsitys siitä, mikä on paras mahdollinen turvaratkaisu esimerkiksi sisäänkäynnillä. Se on muuttunut, turvallisuusvaatimuksia on tullut lisää.

Ei yleisökierroksia maalis-huhtikuussa

Ison remontin aikana eduskunta toimi evakossa väistötiloissa. Ensi vuonna alkavan remontin takia ei vastaavaan tarvitse ryhtyä. Sisäänkäynnit otetaan työn alle yksi kerrallaan, ja ne ovat kukin vuorollaan poissa käytöstä kahdesta kolmeen kuukautta. Remontin on määrä valmistua tammikuussa 2020.

– Maalis-huhtikuussa meillä ei ole mahdollisuutta järjestää opastettuja kierroksia Eduskuntatalossa, Hindsberg kertoo.

Hindsbergin mukaan sisäänkäynteihin tehtävät muutokset ovat pieniä. Tähän viittaa myös remontin hinta-arvio.

Eduskuntatalon peruskorjaus maksoi 125 miljoonaa euroa. Nyt tehtävän turvallisuuspäivityksen arvioitu hintalappu on kiinteistöpäällikkö Ilona Nokelan mukaan 1,3 miljoonaa euroa.

STT–JANNE HUUSKONEN