Eduskunnan varapuhemies jyrähtää: ”Ojasta allikkoon”

Filatov ynnää, että Suomessa olisi yli 100 000 työllistä enemmän, jos avoimiin työpaikkoihin löytyisi tekijöitä. Hän arvostelee Orpon hallituksen suunnitelmia.

– Pienet palkat ja kalliit vuokrat lisäävät yhteiskunnan asumistukimenoja. Vastaus ongelmaan ei ole asumistuen leikkaus. Se synnyttää työssäkäyvän köyhälistön ja tekee esimerkiksi osa-aikatyön vastaanottamisen vaikeaksi. Vastaus on runsaampi laadukas vuokra-asuntotuotanto. ARA-tuotannon lisääminen ja tukeminen pitkällä korkotuella auttaa tilannetta.

Filatov sanoo tiedotteessaan, että kohdennettuja toimia tarvitaan myös siellä missä väki vähenee, koska asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa.

– Asumistukeen on suunnitteilla merkittäviä leikkauksia. Mallia on syytä harkita tarkkaan. Suuret leikkaukset saattavat viedä työllisyyden näkökulmasta ojasta allikkoon, jos leikkaus estää ihmisiä elämästä ja asumasta siellä, missä työtä on runsaimmin tarjolla.