Eduskunnassa harvinainen hetki – uusi puhemies Risikko poikkesi heti kaavasta: ”Onnea ja suojelusta uudelle tulevaisuuden tekijälle”

Eduskunnan uusi puhemies, kokoomuksen Paula Risikko sanoo vastauksessaan presidentti Sauli Niinistölle eduskunnassa, että Suomen vahvuuksiin on kuulunut erilaiset rajat ylittävä kyky ja halu sopia.

”Meillä on tunnistettu yhteiskunnan eri ryhmien välillä poikkeavat intressit, ja osattu hakea ja löytää kompromisseja. Sopia. Sopiminen edellyttää luottamusta – ja luottamus sopimista. Sata vuotta sitten keskinäinen luottamus oli pahasti kateissa ja sopimisen sijaan sodittiin. Vuoden 1918 sota oli kansallinen tragedia, joka vaati noin 37 000 uhria – miehiä ja naisia, punaisia ja valkoisia, nuoria ja vanhoja.”

Turvallisessa ja eheässä Suomessa kaikki pidetään Risikon mielestä mukana.

”Viime torstaina tällä samalla korokkeella puhuessanne kiinnititte huomiota nuorten syrjäytymiseen. On inhimillisesti ja yhteiskunnan kannalta kestämätöntä, että emme ole saaneet pidettyä kaikkia mukana. Jokaista, ihan jokaista tarvitaan – tekemään hyvää elämää itselleen ja läheisilleen ja yhteisölleen.”

Risikko korostaa, että Suomi on luottamusyhteiskunta.

”Luotamme siihen, että arkemme on turvallinen ja ketään ei jätetä heitteille. Luotamme läheisiimme, luotamme viranomaisiin ja instituutioihin. Mutta kiistaton totuus on, että luottamus on viime vuosina rapautunut, pala palalta. Usein epäilemme uutta ja erilaista. Terveen uteliaisuuden sijaan käperrymme. Epäilemme toinen toistemme tarkoitusperiä.”

Puhemies sanoi, että turvallisuuden kysymykset ovat presidentin työn kovaa ydintä.

”Ajastamme tekee haastavan se, että vakaus, jota niin pitkään kaipasimme, ei olekaan kaikkien yhteisesti jakama tavoite. Vakaa kansainvälinen järjestys on kyseenalaistettu. Toimiva kansainvälinen järjestys on nimenomaan meidän pienten maiden etu ja meidän pitää sitä aina olla puolustamassa. Samoin on asian laita sovituista säännöistä kiinni pitäminen suhteen.”

Risikko poikkesi myös totutusta kaavasta, kun hän onnitteli koko eduskunnan puolesta Niinistöä poikavauvasta ja pyysi välittämään onnittelut myös puoliso Jenni Haukiolle.

”Ennen kaikkea, on suunnattoman hienoa käynnistää valtiopäivät toivottamalla onnea ja suojelusta uudelle tulevaisuuden tekijälle.”