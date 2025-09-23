Politiikka
23.9.2025 04:43 ・ Päivitetty: 23.9.2025 06:13
Eduskunta pääsee vihdoin budjetin kimppuun
Eduskunta aloittaa tiistaina valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Lähetekeskustelu käydään eduskunnan täysistunnossa.
Budjettikeskustelun aluksi kuullaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) puheenvuoro. Tämän jälkeen lähetekeskustelu jatkuu iltapäivällä eduskuntaryhmien puheenvuoroilla.
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on tarkoitus esitellä talousarvioesitystä omassa puheenvuorossaan kello 15-17.
Myös muille ministereille on varattu lähetekeskustelussa mahdollisuus esitellä budjettia ja siihen liittyviä lakeja omien vastuualueidensa osalta. Lähetekeskustelu jatkuu läpi viikon ja päättyy perjantaina.
LÄHETEKESKUSTELUN jälkeen eduskunta lähettää budjettiesityksen valmisteltavaksi valtiovarainvaliokuntaan, joka laatii esityksestä mietinnön.
Eduskunnan on tarkoitus päättää ensi vuoden budjetista mietinnön pohjalta joulukuussa.
Hallitus päätti aiemmin budjettiriihessään miljardin euron lisäsopeutuksista valtiontalouteen. Nämä sopeutukset painottuvat kuitenkin vuoden 2027 budjettiin.
