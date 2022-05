Eduskuntaan on perustettu Maanpuolustusverkosto, puheenjohtajaksi Atte Kaleva – tästä on kyse

Eduskuntaan on perustettu Maanpuolustusverkosto, jonka tarkoituksena on edistää maanpuolustusta ja kansallista turvallisuutta. Asiasta kerrotaan tiedotteessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Verkoston tavoitteena on ”lisätä tietoa sekä edistää päättäjien ja turvallisuuden toimijoiden keskinäistä yhteiskunnan yhteydenpitoa kokonaisturvallisuutta edistävällä tavalla”. Maanpuolustusverkosto on kaikille kansanedustajille ja eduskunnassa työskenteleville avoin teemayhdistys.

Maanpuolustusverkoston perustavassa kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Atte Kaleva (kok.).

”Verkoston tarkoituksena on edistää vapaamuotoista yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa. Se ei korvaa virallisia kanavia, kuten vaikkapa valiokuntien kuulemisia”, Kaleva sanoo tiedotteessa.

Verkoston perustamiskokoukseen osallistui 13 kansanedustajaa.

”On hienoa, että Maanpuolustusverkosto on jo perustamisvaiheessaan kiinnostanut edustajia yli puoluerajojen. Tavoitteenamme nimenomaan on, että toimimme parlamentaarisessa hengessä ja voimme vaihtaa hyvinkin erilaisia ajatuksia. Myös maanpuolustuksen toimijoiden on helpompaa tehdä yhteistyötä laajapohjaisen verkoston kanssa.”

Eduskunnan Maanpuolustusverkosto järjestää maanpuolustukseen ja turvallisuuteen liittyvää koulutusta, opintomatkoja sekä tutustumis- ja esitelmätilaisuuksia. Toiminnan sisältöjä on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa yhdessä alan toimijoiden kanssa.