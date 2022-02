Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt järjestävät yhdessä mielenosoituksen Ukrainan tueksi

Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt järjestävät yhdessä mielenosoituksen We Stand with Ukraine tulevana lauantaina Helsingissä. Tiedotteen mukaan sen tarkoituksena on osoittaa suomalaisen nuorison tuki Ukrainalle ja sen kansalaisille sekä vaatia Venäjän hallintoa palauttamaan rauha Eurooppaan.