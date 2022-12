Edustajainhuoneen komitea puolsi Trumpin verotietojen julkaisemista – ilmoitukset vuosilta 2015-2020

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen komitea on äänestänyt maan edellisen presidentin Donald Trumpin verotietojen julkaisemisen puolesta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump, 76, on taistellut vuosia pitääkseen veroilmoituksensa visusti piilossa. Samaan aikaan liikemiehen hämärä taloustausta on ollut toistuvasti syynissä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tiistainen äänestystulos on päätös pitkälliselle väännölle asiakirjojen kohtalosta.

Demokraattien johtama komitea äänesti puoluelinjojen mukaisesti äänin 24-16. Äänestys koski entisen presidentin veroilmoituksia kuuden vuoden ajanjaksolta vuosilta 2015-2020.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti noin kuukausi sitten, että komitealla on oikeus nähdä Trumpin verotiedot. Komitea on pyytänyt nähdä Trumpin veroilmoitukset jo vuodesta 2019 lähtien, jolloin liikemies oli vielä maan presidenttinä.

Toisin kuin presidentit 1970-luvulta lähtien, Trump kieltäytyi julkistamasta veroilmoituksiaan virassa ollessaan ja meni oikeuteen estääkseen komitean pyynnön. Liikemiehen toimet ovat herättäneet kiivasta spekulaatiota veroilmoitusten mahdollisesta sisällöstä.

DEMOKRAATTIEN kongressiedustaja Lloyd Doggett kertoi uutiskanava CNN:lle, että edustajainhuoneelle lähetetään loppuraportti, jonka yhteydessä on myös kongressin verotusvaliokunnan analyysiä. Lisäksi edustajille välitetään itse veroilmoitukset.

Doggettin mukaan asiakirjojen lähettäminen voi kuitenkin viivästyä muutamalla päivällä, jotta niistä ehditään saada salattua muun muassa sosiaaliturvatunnuksia.

Texasilaisedustajan mukaan komitea keskittyi veroviraston tilintarkastukseen, ja siihen tehtiinkö se oikein. Yllättävää Doggettin mielestä oli, ettei verovirasto ollut tehnyt Trumpille lainkaan tarkastusta ennen kuin komitean puheenjohtaja jätti pyynnön asiakirjojen näkemisestä. Tämän jälkeen veroviranomaiset olivat Doggettin mukaan edenneet ensimmäisen tilintarkastuksen kanssa.

Hän arvioi ihmisten yllättyvän myös siitä, mitä veroilmoitusten joukosta ei löydy.

- Kuka tahansa tilintarkastukseen menevä veronmaksaja joutuu tuomaan näytille kuitteja, valaehtoisia todistuksia ja vahvistuksia. Ja ne vain tuntuvat puuttuvan siitä, mitä meille on tarjottu, Doggett sanoo uutiskanavalle.

Ainoastaan pieni, valikoitu ryhmä asianajajia on nähnyt veroilmoitukset. Asiakirjoja koskevat yksityisyyslait, joiden varjolla niistä löytyvien yksityiskohtien vuotaminen olisi rikollista.

LAKI antaa kuitenkin verotuksesta vastuussa oleville päättäjille mahdollisuuden tarkastella kenen tahansa yhdysvaltalaisen veronmaksajan veroilmoituksia.

- Tässä ei ollut kyse rankaisevuudesta, kyse ei ollut pahansuopaisuudesta — eikä komitean sisältä ollut vuotoja, komitean puheenjohtaja Richard Neal painotti äänestyksen jälkeen.

Yhdysvalloissa on oltu äärimmäisen kiinnostuneita Trumpin talousasioista osittain senkin vuoksi, miten paljon hän on nähnyt vaivaa sen eteen, että saisi pidettyä tietonsa salassa. Toisaalta kiinnostusta on lietsonut myös hänen presidenttiaikojaan edeltänyt ylellinen elämäntyyli kiinteistömogulina.

Veroilmoituksista voisi selvitä, kuinka paljon hän on mahdollisesti antanut rahaa hyväntekeväisyyteen, onko hänellä ulkomaisia liikehuolia tai muita eturistiriitoja, sekä se, miten presidenttiys tai koronapandemia ovat vaikuttaneet hänen liiketoimintaansa.

Aiemmin tässä kuussa Trumpin perheen yhtiöt Trump Organization ja Trump Payroll Corp tuomittiin veropetoksista ja muista talousrikoksista. Asianajajan mukaan tuomiosta aiotaan valittaa.

OIKEUSKÄSITTELYSSÄ syytettyjen penkillä ei ollut Donald Trumpia tai tämän perheenjäseniä, eikä todistajanlausunnoissa viitattu Trumpiin henkilökohtaisesti. Tuomion on kuitenkin arvioitu hankaloittavan yhtiöiden toimintaa ja olevan poliittinen riippakivi liikemiehelle, joka on ilmoittanut pyrkivänsä uudelle presidenttikaudelle vuoden 2024 vaaleissa.

New Yorkin osavaltion oikeuskansleri taas on nostanut siviilikanteen Trumpia ja tämän kolmea lasta vastaan liiketoimintaan liittyvistä petosepäilyistä. Tutkinta liittyy siihen, onko Trump Organization ilmoittanut laittomasti kiinteistöjensä arvosta vääriä tietoja saadakseen esimerkiksi veroetuja.