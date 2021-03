Eeli Tolvasen pisteputki sai jatkoa

Eeli Tolvanen keräsi syöttöpisteen, kun Nashville Predators kukisti jääkiekon NHL:ssä vieraissa Chicago Blackhawksin 3–2. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Predatorsin Tolvanen venytti peräkkäisten otteluiden pistesarjansa viiteen. Suomalaishyökkääjä on kerännyt viidessä viime pelissään yhteispisteet 2+5. Samalla Predators on löytänyt voittovireen, sillä joukkue on voittanut kahdeksasta tuoreimmasta ottelustaan seitsemän.

Predatorsin Roman Josi viimeisteli ranteella ottelun voittomaalin päätöserässä Viktor Arvidssonin ja Tolvasen esityön jälkeen.

– Se oli todella hieno esityö, useita syöttöjä, Josi tiivisti NHL:n kotisivuilla.

Predatorsin Pekka Rinne keräsi 27 torjuntaa. Viime aikoina huippuvireessä ollut Juuse Saros oli kokoonpanosta sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Suomalaispelaajista pisteen tilastoihinsa kirjasi myös Dallas Starsin Roope Hintz, joka antoi syötön Jason Robertsonin avauserän ylivoimamaaliin. Osuma jäi Starsille laihaksi lohduksi, sillä vierasjoukkue Florida Panthers kiri 4–1-voittoon.

Panthersin tärkeä puolustaja Aaron Ekblad loukkaantui kamppailussa. Ekblad loukkasi polvensa kamppailutilanteessa Esa Lindellin kanssa. Kivusta huutanut puolustaja vietiin jäältä paareilla.

Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville sanoi, että Ekblad on peleistä todennäköisesti pitkään sivussa. Joukkueen tähtihyökkääjä Aleksander Barkov oli neljännestä peräkkäisestä ottelusta sivussa alavartalovamman vuoksi.

– Hän on loistava kundi ja loistava joukkuekaveri. Tämä on syvältä. En oikeastaan nähnyt sitä, en oikeastaan halua nähdä sitä. Tulee olemaan kovaa ilman häntä, tehopisteet 2+1 kerännyt Jonathan Huberdeau kuvaili Ekbladin loukkaantumista joukkueensa kotisivuilla.

Muissa Suomen aikaa varhain maanantaina päättyneissä otteluissa Detroit voitti kotonaan Columbuksen 4–1, Boston hävisi kotonaan New Jerseylle 0–1 ja St. Louis taipui kotonaan jatkoajalla Anaheimille 2–3.