Eero Heinäluoma on tehnyt valintansa – Nyt SDP:n kansanedustaja kertoo Demokraatille, mihin vaaleihin hän osallistuu ensi keväänä

Euroopan unioni on kiinnostanut Eero Heinäluomaa pitkään. Nyt sen veto oli eduskuntaa vahvempi.

Miksi juuri nyt päätit pyrkiä europarlamenttiin ja jättää eduskuntavaalit väliin?

”Harkitsin asiaa kymmenen vuotta sitten 2008. Silloin päädyin siihen, että minua tarvitaan enemmän Suomen politiikassa. Nyt tilanne tuntuu otolliselta miettiä uusia haasteita.

Eurooppa-ratkaisut ovat entistä tärkeämpiä – puolet lainsäädännöstämme saa alkunsa Brysselistä. Uskon, että kokemukseni puolueen puheenjohtajana, valtiovarainministerinä ja kansainvälisissä tehtävissä, kuten demari-internationaalin varapuheenjohtajana antavat hyvät valmiudet vaikuttaa EU:ssa.

Olen saanut toimia myös Suomen eduskunnan puhemiehenä ja nyt olen valmis toimimaan suomalaisten puhemiehenä Euroopassa. Puolue on hyvässä iskussa ja gallupeissa on myötätuulta, joten uskon, että vaihdokselle on oikea aika. Näen, että puolue pärjää ensi kevään eduskuntavaaleissa erinomaisesti, vaikken olisikaan eduskuntavaaliehdokkaana.

Eduskuntavaalit ovat Suomen suunnalle ne ratkaisevat vaalit. Vaikka en itse ole ehdokkaana, olen täysillä ja koko sydämellä mukana vaalityössä. Olen jo lupautunut tekemään eduskuntavaaleissa vaalityötä muiden ehdokkaiden ja puolueen hyväksi sen mukaan kun kysyntää on.”

Millaisen EU:n uudet mepit saavat 2019 muovattavakseen?

”EU on entistä haasteellisemmassa paikassa. Tuollaisessa vänkäraossa. Britannian lähtö Unionista on iso ja valitettava juttu niin brittien kuin muunkin Euroopan kannalta. Se heikentää Euroopan ääntä ja ainakin jossain määrin tuo hankaluuksia kaikille.

Brittipoliitikot löysivät niin pitkään syyllisen vaikeuksiin Brysselistä, että tästä tuli maahan yhden sortin valtionuskonto, joka kansanäänestyksessä muuttui niukaksi EU-eroa kannattavien enemmistöksi. Tosin kansanvaltaan kuuluu myös mahdollisuus tehdä virheitä ja siihen on kaikkien sopeutuminen.

Noteeraamisen arvoista on, että brittien lähdön, finanssikriisin ja kaikkien muiden haasteiden keskellä kansalaisten luottamus Unioniin ja euroalueeseen on vahvistunut. Se antaa velvoitteen ja mahdollisuuden uudelle parlamentille tehdä jykeviä, ihmisten arkeen vaikuttavia päätöksiä.”

Mitä asioita, 3 tärkeintä, lupaat äänestäjillesi ajaa tulevalla meppikaudella?

”Lupaan yhden, mutta mielestäni erityisen merkittävän asian ja se on kuunnella äänestäjiäni ja kansalaisia ylipäänsä tarkalla korvalla, kun EU-päätöksiä tehdään.

Minulle EU on työkalu toimivamman Euroopan rakentamisessa, ei päämäärä sinänsä.”

Mikä on Suomen tärkein tehtävä EU:n puheenjohtajuuskaudella?

”Unioni tarvitsee uuden budjetin seuraavalle seitsemälle vuodelle ja tuo päätös näyttää kaatuvan Suomen puheenjohtajakaudella tehtäväksi. Siinä on iso vastuullisen vaikuttamisen paikka, jossa tarvitaan kykyä näyttää tietä uuteen, sovitella jäsenmaiden kantoja ja vielä ottaa huomioon uuden EU-parlamentin tahto. Yhteinen maatalouspolitiikka säilyy työkaluna, mutta sen rinnalle tarvitaan uudenlaista tulevaisuuden rakentamista. Tutkimuksen, tulevaisuusinvestointien ja turvallisuuden tarpeet korostuvat.

Suomen kannattaa viedä eteenpäin myös arktista yhteistyötä, kiertotalouden ja vaikkapa palkansaajain arjen turvallisuuden tavoitteita.”

Miten suhtaudut EU:n pankkiunioniin ja yhteisvastuun kasvattamiseen?

”Pankkien ja valtioiden talouksien välistä kohtalonyhteyttä on kevennettävä, jotta emme ajaudu uusiin finanssikriiseihin. Pankkiunioni tuo pankkitoimintaan yhteiset pelisäännöt sekä valvonnan ja se on vain hyvä juttu. Yhteinen talletussuoja taas edellyttää, että pankit ensin siivoavat holveistaan vanhat synnit, nämä järjestelemättömät luotot.

Jokainen jäsenmaa on jatkossakin vastuussa omasta taloudestaan ja omista veloistaan. Kreikan rahoituskriisi osoittaa, että yhteistä kassaa tai vastuuta toistemme veloista pitää karttaa. Tämä on parempi sanoa kirkkaasti ja selvästi, ettei tule väärinkäsitysten mahdollisuutta.”

Tarvitseeko Eurooppa pitkällä aikavälillä oman armeijan?

”Tarvitsemme lisää puolustusalan yhteistyötä ja Suomen kannattaa sitä omistakin syistä edistää. Yhteistä armeijaa emme tarvitse. Uskon, että yhteisestä armeijasta puhuvat hakevat tosiasiassa enemmän eteenpäin menoa puolustusyhteistyössä kuin mitään omia erillisarmeijoita. EU-armeija voi olla tässä keskustelussa vähän sama asia kuin YK:n omat sotavoimat. Niistäkin aikoinaan puhuttiin, mutta tällä hetkellä en näe tilannetta, että sotavoimat eivät olisi kansallisen päätösvallan piirissä.”

Mitä EU:lla on annettavana työntekijöiden oikeuksiin ja asemaan?

”Työelämän vähimmäissuojaa pitää rakentaa myös EU:n parlamentissa. Ihmisten liikkuessa yhä enemmän rajojen yli on erityinen merkitys, että EU:n lainsäädäntö antaa työkalut varmistaa vähimmäistyöehtojen todellinen toteutuminen. Se on jokaisen työntekijän ja jokaisen rehellisen yrittäjän etu.”

Jos tulet valituksi, muutatteko vaimon, SDP:ssä työskentelevän Ayla Shakirin kanssa yhdessä Brysseliin?

”Pidän Brysselistä, mutta rakastan Suomea, Helsinkiä ja Aylaa. Aylan työt pysyvät Helsingissä ja niin myös kotimme pysyy Helsingissä. Kyse on viikottaisesta työkomennuksesta, jos sellainen kansalaisilta tulee. Minut löytää jatkossakin Hakaniemen torilta joka kuukauden ensimmäinen sunnuntai ja muista kansalaistilaisuksista eri puolilta Suomea.”

Miltä kuulostaisi komissaari Eero Heinäluoma?

”Kuulostaisihan se hienolta, mutta europarlamentaarikko Heinäluomakin tuntuu komealta.”

Onko sinulla suosikkia Helsingin vaalipiirissä eduskuntavaaleissa?

”Helsingissä on paljon vahvoja ja hyviä sosialidemokraattisia ehdokkaita. Minulla on oma suosikkini, mutta jätetään se minun ja suosikkini väliseksi salaisuudeksi.”