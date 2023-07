Eero Heinäluomalta varoitus – ”Surullinen juttu”

Luonnon ennallistamisasetus tähtää lajikadon pysäyttämiseen ja sitä kautta monipuolisen elämän säilyttämiseen, mutta EU-komission esitys oli huonosti valmisteltu, sanoo SDP:n europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. DEMOKRAATTI Demokraatti

– EU-parlamentin ympäristövaliokunta epäonnistui oman esityksensä valmistelussa. Lainsäädännön kaatuminen valiokunnassa satojen muutosesitysten jälkeen äänin 44-44 on harvinaista ja surullinen juttu luonnon moninaisuuden ja ilmastonmuutoksen pysäyttämisen kannalta. Jos nyt ei nopeasti haeta uutta rakentavaa kompromissiesitystä, uhkaa parlamentin äänestykseen tulla komission alkuperäinen esitys, joka on Suomelle huomattavasti huonompi kuin valiokunnassa esillä olleet kompromissit.

Heinäluoma kirjoittaa kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa, että nyt olisi viisautta tunnustaa kritiikki ja hakea esitykseen muutoksia, jotka takaavat välttämättömille uudistuksille riittävän tuen jäsenmaissa.

– Vastuullisten ryhmien pitäisi pikaisesti yhdistää voimansa vielä ennen täysistuntokäsittelyä ja hakea uutta kompromissia, joka huomioisi monien jäsenmaiden perustellut huolet.

Heinäluoman mukaan uuden kompromissin hakeminen on ehdottomasti parempi asia kuin ehdotus asian palauttamisesta komissiolle, jolloin päätöksenteko pahimmillaan lykkääntyisi ensi vaalikaudelle.

– Parlamentin suurimman ryhmän, keskustaoikeistolaisen EPP:n kieltäytyminen neuvotteluista on Suomen kannalta huono asia, koska on Suomen etujen mukaista saada komission esitykseen muutoksia. Neuvosto on hyväksynyt neuvottelukantansa, ja vaikka Suomi ja Ruotsi äänestivät neuvostossa kantaa vastaan, on se sinetöity. Siksi Suomen ainoa rakentava vaikuttamiskeino on edistää kompromisseja parlamentin kantaan.