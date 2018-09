Ehdokasasettelu seurakuntavaaleihin päättyi eilen – aiempaa harvempi haluaa ehdolle monessa suuressa kaupungissa

Seurakuntavaaleissa ehdokkaiden määrä on vähentynyt monissa suurissa kaupungeissa verrattuna vuoden 2014 vaaleihin.

Hämeenlinnan seudulla ehdokkaiden määrä pysyy viime vaalien tasolla. Sen sijaan Turun ja Kaarinan sekä Tampereen seurakuntayhtymässä ja Jyväskylässä ja Rovaniemellä ehdokkaita on noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 vaaleissa.

Helsingissä ehdokasmäärä on laskenut noin 7 prosenttia. Myös Joensuussa ja Oulussa ehdokkaita on vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Seurakuntaliitokset monilla paikkakunnilla vaikeuttavat ehdokastietojen vertailua viime vaaleihin. Liitokset ovat myös vähentäneet valittavien luottamushenkilöiden paikkamäärää.

Alustavien tietojen mukaan nuorten, alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä on kasvanut hieman suurissa kaupungeissa, ainakin Oulussa ja Turussa. Turussa noin 12 prosenttia kaikista ehdokkaista on alle 30-vuotiaita.

– Vaikka ehdokasmäärät ovat monissa paikoissa pienentyneet, on ilahduttavaa nähdä, että näin moni kirkon kehittämisestä kiinnostunut haluaa antaa aikaansa oman seurakuntansa käyttöön, seurakuntavaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira sanoo tiedotteessa.

Ehdokasasettelu seurakuntavaaleihin päättyi eilen. Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta. Äänestysoikeus on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä, eli noin kolmella miljoonalla ihmisellä. Äänestysprosentti on yleensä ollut 15:n paikkeilla.

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntien luottamushenkilöt kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon.