Ehdokkaiden asettaminen eduskuntavaaleihin päättyy – Soinin ratkaisua odotellaan

Huhtikuun eduskuntavaalien ehdokkaiden asettaminen päättyy tänään. Ehdokashakemukset on jätettävä kello 16:een mennessä.

Samaan määräaikaan mennessä vaalipiirilautakunnalle on toimitettava myös ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on jättänyt jatkoaikeistaan kertomisen viime hetkille. Soini sanoi lauantaina Lännen Median haastattelussa, että kertoo päätöksestään omassa blogissaan tänään tiistaina.

Lehdelle Soini kertoi, että on pohtinut neljää vaihtoehtoa. Joko hän jättää kokonaan politiikan, on ehdolla vain eduskuntavaaleissa, on ehdolla vain eurovaaleissa tai asettuu ehdolle molemmissa vaaleissa.

Soini sanoi haastattelussa myös tehneensä oikean ratkaisun neljä vuotta sitten, kun valitsi ulkoministerin eikä valtiovarainministerin salkkua.