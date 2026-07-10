Ehdotus lapsiperheiden talousavuksi: veronpalautukset maksuun jo kesällä

Lapsiperheiden taloustilanteen help0ttamiseksi pitää kokeilla erilaisia keinoja: yksi vaihtoehto olisi maksaa lapsiperheille heidän veronpalautuksensa jo kesän alussa. Johanna Värmälä

Kesäloma on aikaa, jolloin pitäisi olla mahdollisuus nauttia erilaisista tapahtumista ja käydä matkakohteissa. Perheiden rahanpuute rajoittaa kuitenkin monien tekemistä.

Perheissä olevat talousvaikeudet heikentävät myös maksullisia tapahtumia ja paikkoja ylläpitävien yrittäjien tuloja. Olisiko ratkaisuna veronpalautuksien maksaminen nykyistä aikaisemmin ja lapsiperheitä priorisoiden?

Huolestuttavan monessa lapsiperheessä on vaikea taloustilanne. Lapsiperheköyhyyttä tulee ehkäistä, koska toimeentulon ongelmat aiheuttavat huolta vanhemmille ja lapsille. Rahanpuute johtaa yksinäisyyteen, syrjäytymiseen ja muihin sosiaalisiin ongelmiin.

Perheen vähävaraisuus saattaa altistaa lapsia myös kiusaamiselle.

LAPSIPERHEKÖYHYYDEN ehkäisy ja vähentäminen edellyttävät toimenpiteitä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Toimenpiteillä edistetään muun muassa harrastamista, kouluttautumista, työllistymistä ja kohtuuhintaista asumista.

Myös valtion on osallistuttava lapsiperheköyhyyttä ehkäiseviin ja vähentäviin toimenpiteisiin.

Toimeentuloa saattaisi parantaa se, että vanhemmille maksettaisiin veronpalautukset syksyn ja talven sijaan kesällä.

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus nauttia kesästä perheensä ja ystäviensä kanssa. Kuntien ja järjestöjen maksuttomat tapahtumat tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia.

Kyseisten tapahtumien lisäksi olisi tarpeen saada lapsiperheille mahdollisuus käydä myös maksullisissa tapahtumissa ja matkakohteissa.

PERHEIDEN toimeentuloa saattaisi parantaa se, että vanhemmille maksettaisiin veronpalautukset syksyn ja talven sijaan kesällä.

Olisiko valtionvarainministeriössä mahdollisuus arvioida millaiset vaikutukset olisi asetusmuutoksella, joka mahdollistaa lapsiperheiden veronpalautuksien priorisoinnin ja palautuksien maksun aikaistamisen?

Mikäli se osoittaa, että asetusmuutos kannattaa tehdä, lapsiperheitä ja yrittäjiä hyödyttävään muutokseen on syytä ryhtyä viivytyksettä.

Teksti: Johanna Värmälä (sd.), Espoo, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 1.vpj, aluevaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu