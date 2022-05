Ei kissa kiitoksella elä

UN woman Suomi jakoi instagram-tililleen pari päivää sitten kuvan, missä luki:”Naiset eivät hakeudu matalapalkkaisille aloille. Naisvaltaiset alat ovat matalapalkkaisia, koska naisten työpanosta on kautta historian arvostettu vähemmän kuin miesten. Kyse on rakenteellisesta ja yhteiskunnallisesta ongelmasta, ei yksilön valinnasta.” Emma Haapasaari SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja, Kokkola

Jaoin kuvan oman instagram -tilini tarinaan. Niin jakoi todella moni muukin. Ihan minun poliittisen kuplanikin ulkopuolelta. Suurin osa jakajista oli naisia. Matalapalkkaisilla aloilla työskenteleviä. Hyvin moni tällä hetkellä lakossa olevia.

Vuonna 2021 naisten palkkapäivä oli 4.11.2021. Näin olla vuonna 2021 naisten palkanmaksu päättyi marraskuun alussa ja me saimme työskennellä loppuvuoden niin sanotusti palkatta. Vuonna 2020 naiset tienasi 83 prosenttia miesten ansioista. Tilastokeskuksen mukaan miesten ja naisten palkkakehitykset alkavat erota 25 -vuotiaana. Sen jälkeen naisten palkkakehitys tasaantuu, miehillä palkkakehitys jatkaa kasvua ja jopa nopeutuu. Suurin ero palkoissa on 45-50 vuotiailla. Miehet tienaavat silloin jopa 10 000 euroa enemmän vuodessa, mitä naiset.

Tästä kaikesta toki päästään itsestään selvään faktaan. Naisten eläkkeetkin ovat pienemmät mitä miesten eläkkeet. Yksi tekijä on perheiden perustaminen ja naisten selvästi suurempi osuus hoitovapaista. Toivon Marinin hallituksen perhevapaauudistuksen tasaavan eroa tämän tiimoilta. Mutta miesvaltaisia aloja pidetään tuottavina aloina – aloina jotka tuovat rahaa. Pitäisi kuitenkin muistaa, että ihmishengistä huolehtiminen ja terveydestä huolehtiminen maksaa itsensä takasin. Se on kaiken pohja.

Olen vahvasti lakkoilijoiden tukena. Niin sairaanhoitajat, lähihoitajat, opettajat kuin tarhantädit ovat se Joku Joka Hoitaa! He joka päivä huolehtivat toisista ihmisistä, että toisilla olisi hyvä ja paremmin. He tekevät sen koska pitävät työstään, mutta kenenkään ei pitäisi joutua tekemään sitä äärirajoilla eikä korvauksella joka juuri ja juuri riittää elämiseen.

Kaiken pitäisi olla niin tehokkaasti hoidettu tänä päivänä. On kiire, henkilöstövajaus, asiat kasaantuvat, ei kerkeä syödä, käydä vessassa, ei jaksa, mutta haluaisi ja pitäisi auttaa. Tämä on sitä arkipäivää. Herää kysymys miksi esimerkiksi henkilöstövajeeseen herätään vasta nyt kun on lakkoja? Miksi siitä ei olla oltu mediassa huolissaan, kun se on arkipäivää? Miksi on niin vaikea ajatus antaa lisää palkkaa ihmisille, jotka pitävät päivittäin huolen sinun ja minun läheisistä? Ei kissa kiitoksella elä.

Tuntuu jotenkin hassulta jälleen, että miksi vuonna 2022 joudumme edelleen niin sanotusti tapella ihan perusasioista? Me emme hakeudu matalapalkkaisille aloille. Me valitsemme alan, joka kiinnostaa meitä. Eikös tämän pitäisi olla jo kaikille selvää?

Kirjoittaja on SDP:n kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Kokkolasta.